Opinión
La ciencia en un tuit: Reloj preventivo para la epilepsia
Cada año, más de 50.000 personas fallecen como consecuencia de crisis epilépticas en un fenómeno conocido como SUDEP, acrónimo de Sudden Unexpected Death in Epilepsy (muerte súbita e inesperada en la epilepsia). Según Rosalind Picard, una destacada investigadora del MIT, muchas de estas muertes podrían prevenirse.
Durante una crisis epiléptica, e incluso en los instantes previos a su aparición, se produce una actividad eléctrica anómala en el cerebro. Con el objetivo de anticiparse a estos episodios, Picard trabaja en el desarrollo y perfeccionamiento de un reloj inteligente capaz de detectarlos antes de que se desencadenen. Cuando el dispositivo identifica una posible crisis, envía automáticamente una alerta a los servicios médicos, lo que permite una intervención rápida y aumenta las posibilidades de supervivencia.
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