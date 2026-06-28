Opinión
Un vino con Cuerpo
Una reflexión vitivinícola sobre la financiación autonómica
Al ministro de Economía de Sánchez le ha tocado, nunca mejor dicho, dar cuerpo al vino de la comanda autonómica. Carlos Cuerpo anda de gira enológica por la España diversa, descorchando reuniones para fermentar el nuevo marco de financiación. El pasado viernes le tocó Asturias, denominación de origen exigente, de paladar fino y cepas viejas, donde gustan los vinos con lágrima.
La visita fue como esas catas en las que nadie quiere escupir, por el qué dirán: mucho girar la copa, aromas a consenso y promesas de crianza en roble presupuestario. En el llagar gubernamental se habla de equidad y de singularidades, ese vino joven que pide reposo hasta conocer el precio en bodega. El ministro, con gesto de sumiller aplicado, tomó notas mientras los anfitriones olían el corcho: ¿es reserva o simple vino de mesa con etiqueta nueva? El buqué no le hace gusto en boca a Astutrias, ni a Castilla-La Mancha ni a Canarias.
Nuestra región, acostumbrada a escanciar números ajustados, pide un coupage que no rebaje el grado. Que el reparto no salga aguado ni deje gusto a vinagre. Aquí se teme el “trasiego” a otras bodegas más ruidosas. Cuerpo prometió paciencia y método: macerar datos, decantar agravios y embotellar acuerdos. O sea, caldo nuevo en corcho viejo.
Queda ver si el vino de Cuerpo tendrá cuerpo suficiente, o si será uno de esos blancos tímidos que prometen frescor y acaban en resaca. Por ahora, Asturias huele, cata y espera. El brindis final, cuando la botella esté abierta, no sea que no haya tinto y todo sea cava.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños