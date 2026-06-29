Factores que determinan la esperanza de vida

En un mundo en shock por la enorme tragedia de la Segunda Guerra Mundial, el año 1948 la recién refundada Organización de Naciones Unidas realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su primer artículo se leia "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...".

Cuatro generaciones después se puede constatar que ese extraordinario deseo ha estado sometido, y lo sigue estando, a la influencia de múltiples factores en la biografía de los seres humanos . Factores de todo tipo : temporales, geográficos, genéticos, ambientales, culturales, políticos y como no sanitarios. Un aspecto, a mi juicio prioritario, para la igualdad , sería la expectativa de vida cuando el cronómetro se pone en marcha para cualquier ser humano sea cual sea su lugar de nacimiento. Hoy, ya en una época en la que la Inteligencia Artificial comienza a imponer su dominio, se puede constatar fácilmente que aunque esos factores han conseguido un extraordinario impulso de las expectativas vitales en todas las poblaciones, no han logrado encarrilar el objetivo de la igualdad.

¿Quién?

En el 2026 la esperanza de vida para un ser humano que empieza su camino en el planeta tierra alcanza la asombrosa cifra de 74 años . Si eres portadora de los cromosomas XX la esperanza vital llegará los 76. Por el contrario si eres XY tan solo 71 años, es decir, 5 años menos. Sin duda ,al multiplicar por miles de millones la cifra resultante da que pensar. No por ser bien conocida esta diferencia deja de ser llamativa. Hipótesis explicativas aparte, estos resultados se repiten constantemente. Es más, son universales. No hay un solo país en el mundo que sea una excepción a la regla. Además coincide plenamente con la percepción que todos tenemos en nuestro entorno .

¿Cuándo?

Una España pobre y con conflictos bélicos abiertos inicia el siglo XX con unas expectativas vitales muy raquíticas. Los españoles apenas conseguían llegar a los 35 años. Sin embargo, a la altura de la Declaración de los Derechos Humanos, diez años después de finalizada la Guerra Civil, la perspectiva había mejorado hasta los 62 años.

Desde entonces en nuestro país ,con el impulso del progreso económico y de la atención sanitaria, hemos llegado hasta los 84 años de media . Como no, 86,5 corresponde a las mujeres y 81 a los varones.

¿Dónde?

El lugar en el que uno viene al mundo es algo más que una casualidad. Cerca de la fecha de la declaración de los Derechos Humanos se puso fin a la guerra de Corea, estableciendo la separación en dos Estados ( Norte y Sur ) por el paralelo 38. Los dos países han hecho su recorrido desde entonces con regímenes políticos antagónicos. Pues bien , los que quedaron al norte del paralelo, al nacer esperan vivir 74 años . A pocos metros de distancia, al sur de la línea imaginaria tendrán 10 años mas para cumplir sus expectativas.

Llegar a este mundo en Mónaco, San Marino, Hong Kong , Japón e incluso España es una ventaja clara para que el cronómetro de sus ciudadanos puesto en marcha al nacer mantenga el latido durante sustancialmente más tiempo con implicaciones sociales de todo tipo.

Visto desde nuestra perspectiva otras potencias mundiales o países superpoblados como EE UU (80 años), China (79 años ), Rusia (74 años ) e incluso India (73 años ) son claramente menos recomendables como elección vital en la actualidad. El mayor drama sigue siendo el continente africano que ,con diferencias entre países , pueden estar a 20 años de diferencia de la naciones desarrolladas en el recorrido vital de sus habitantes. Estos son solo algunos ejemplos de una situación con múltiples aristas pero de una importancia capital en la vida diaria del planeta. Parafraseando a George Orwell: "Los seres humanos son todos iguales pero unos más iguales que otros".