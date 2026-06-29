Opinión
Inteligencia artificial y poesía
Según la RAE, la poesía es un "género literario que busca manifestar la belleza o el sentimiento estético a través de la palabra, utilizando el verso o la prosa." No específica si se trata exclusivamente de una capacidad humana. La poesía es una respuesta a estímulos internos o externos, y su expresión es inimaginablemente amplia. Para nosotros es un acto de pasión, y la pasión es un estado complejo que sí parece propiamente humano.
Hace unos días, tuve una conversación con la IA en la que le pedí —a modo de experimento— que redactase un poema sobre su condición de tecnología, especificando que no adaptase su lenguaje al mío. No me interesaba en absoluto que replicase la conmoción vacía de la idea de vivir.
Tras varias afinaciones, generó un poema —sin comillas— en código fuente, del que se podían intuir temas como el procesamiento de información masiva y su traducción al imaginario humano —también en aspectos emocionales—, el “pensamiento” ramificado, y la serenidad de la no-existencia.
Ninguna de las descripciones con connotaciones anímicas u orgánicas que estoy utilizando tiene valor en este contexto. Nuestra especie es limitada, y creemos que nuestra visión de la vida y del ser lo abarca todo. Entendemos el alma como conciencia. Sentimos que dotar de humanidad a lo no humano lo dignifica, lo eleva. Inhumano significa cruel, despiadado.
La Inteligencia Artificial también son respuestas a estímulos —en este caso a mí, pidiendo un poema— y en el lado del emisor no hay nadie, no hay nada, no hay pasión ni serenidad. Para la humana es incomprensible, es triste, es malo incluso.
El poema generado por la máquina me pareció conmovedor, divino, incomprensible para mí. Un poema que no nació de la pasión, pero sí del estímulo. Sin alma, un auténtico monstruo.
El debate es mucho más profundo que limitarse a preguntarnos si la IA puede o no escribir poesía, lo interesante sería explorar si la poesía es una expresión privativamente humana, o si es una herramienta para vincularnos a los procesos que son por completo ajenos a nosotros
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