Opinión
Presidencialismo bananero
Gobernar sin el Parlamento como sistema
España es, según la Constitución, una monarquía parlamentaria. Hay rey, pero el parlamentarismo cojea. No por desgaste natural, sino por una práctica política que ha vaciado de contenido los mecanismos de control hasta convertir al Congreso en mero figurante.
Ese vaciamiento no sería posible sin el asentimiento borreguil del comité federal del PSOE, transformado en una liturgia de aplauso automático donde la lealtad ciega sustituye al criterio. Allí no se fiscaliza al líder: se le ovaciona. No se debate: se asiente. No se corrige el rumbo: se celebra la resistencia.
La forma de gobernar de Pedro Sánchez ha desplazado el eje del sistema desde el Parlamento hacia la escenografía. En el sanchismo, el relato sustituye a la gestión y la consigna tapa las grietas institucionales. Cuando el discurso se agota, se recurre al victimismo o al aplauso tribal, mientras problemas reales como la corrupción, el bloqueo presupuestario o el deterioro institucional quedan fuera de foco.
El resultado es una anomalía democrática: un Gobierno que no presenta Presupuestos, que sobrevive mediante prórrogas automáticas y que automáticas y que se ampara en el blindaje de la voracidad de sus socios. Hay mayoría para censurarlo políticamente, pero no para derribarlo. La confianza parlamentaria se diluye como azucarillo.
El Parlamento consiente, la bancada socialista aplaude y el presidente actúa como si su mandato durara por derecho natural. Eso no es parlamentarismo: es presidencialismo bananero. Así no gobierna quien convence, sino quien resiste a toda costa y a cualquier precio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales