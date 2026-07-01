Opinión
Constitucionalistas de ocasión
A raíz del intento secesionista de Catalunya (2017) y, sobre todo, de la osada pirueta de Sánchez al integrar años después al secesionismo en la "mayoría de investidura" (2023), una de cuyas piezas era la amnistía a los condenados por la intentona, hubo una gran floración de "constitucionalistas", una suerte de partido transversal que con esa flor en la solapa descalificaba a los que no la llevaran. Son alardes florales que el tiempo va deshojando. Es claro para mí que aprovechar un vacío legal de la Constitución para una prórroga presupuestaria sin fin, en vez de disolver, incumple su espíritu y es una anomalía grave. Pero ¿y pactar con Vox (que aspira a derogar el sistema autonómico) y a la vez con Junts (que no ha renunciado al secesionismo) para sortear por el arcén el modelo constitucional de la "mayoría constructiva" (o sea, con candidato y programa) de la moción de censura?
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- El Viejo Pescador, que produce el mejor pulpo del mundo, devolverá a Carreño su industria conservera: 'Lo que queremos crear aquí es la bodega del mar
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales