Opinión
¿Es creíble el nuevo proyecto de Indra?
La llegada de Josep Maria Recasens como consejero delegado cierra un semestre tormentoso en Indra. La salida de Ángel Escribano de la presidencia y la llegada de Ángel Simón significó en la práctica la ruptura entre los dos accionistas de referencia de la compañía, la SEPI y EM&E. Con su mentalidad de ingeniero, Simón ha ido rehaciendo la gobernanza de esta empresa estratégica que el Gobierno designó hace cuatro años como la clave del posicionamiento de España en el plan REarm de la UE. Aparcada la fusión con Escribano y pospuesta la aprobación del plan estratégico, Simón ha lanzado tres mensajes clave a los mercados y al sector: el principal reto de Indra es cimentar su base industrial, de ahí la elección de Recasens; el liderazgo exige generosidad con el resto del sector y escala europea; y el proyecto de Indra no puede estar ligado a la legislatura política. La cotización se ha resentido, pero también porque algunos de los accionistas han materializado sus plusvalías.
No es bueno para una compañía como Indra tener cuatro equipos de dirección en un lustro. Se puede atribuir a la convulsión que vive el sector de la defensa, y en parte es verdad, pero también tiene que ver con la irrupción de la política en la gestión de la empresa. En el contexto actual, esa es la gran tarea que tienen por delante Simón y Recasens, sabiendo que este es un terreno muy diferente que el del agua o el del automóvil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas