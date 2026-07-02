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Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Maldito frentismo

Es una desdicha para España que en un momento crucial la extrema polarización haya impedido lograr al menos unos pactos de mínimos sobre la regularización de emigrantes. La oposición a esta medida, alzada desde algunas autonomías y con los primeros ecos en los tribunales, está dando lugar a un apresuramiento en su ejecución que puede malbaratar la puesta en práctica de un Decreto bien fundado y prudente, como resulta de su lectura (que nadie parece haber efectuado). ¿De quién es la culpa de la falta de entendimiento?. Tal vez de todos, pero el caldo de cultivo es un populismo demagógico y simplificador, que parece haber tomado el puente de mando de la opinión. Si necesitamos a los emigrantes para que el pais funcione, si están entre nosotros desempeñando, por cierto, los peores trabajos, seamos al menos prácticos, ya que el humanitarismo, cristiano o no, parece haberse esfumado.

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