Opinión
Novios y cuñados de la ley de nietos
A la "ley de nietos" le han salido novios, pero también cuñados molestos que detestan ampliar el número de comensales en la cena de Nochevieja. El padre es Pedro Sánchez, un personaje avieso a quien no cabe considerar una hermanita de hábito de Teresa de Calcuta. De ahí que haya mucho incrédulo de la nobleza de las decisiones del Gobierno: por la caridad entró la peste en casa. Lo cierto es que esta disposición que permite a hijos y nietos de españoles expulsados por exilio o emigración recuperar la nacionalidad ha saltado de los despachos al debate público con un estruendo poco estimulante.
No es cuestión menor que millones de personas hayan solicitado esta vía. Para muchas, la nacionalidad es un acto íntimo de memoria familiar y un puente hacia una identidad largamente ausente. Reivindicar el derecho civil de ser reconocido como español no debería ser sospechoso en sí mismo. ¿Desde cuándo la recuperación de un vínculo histórico se traduce automáticamente en manipulación del censo?
Sin embargo, las críticas del PP y otros sectores sobre la falta de transparencia o la aceleración administrativa no son triviales. La política de nacionalidad —como cualquier norma con efectos sociales y demográficos— debe regirse por criterios claros, debatidos y comprensibles para la ciudadanía, para evitar que se alimente el caldo conspiranoico.
Lo primero que el Gobierno debería aclarar es cómo vincular a la diáspora sin desbordar estructuras administrativas. Lo esencial no es solo reparar injusticias del pasado, sino hacerlo con transparencia y consenso. Ejercicios ambos en los que el sanchismo cosecha frecuentes suspensos.
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