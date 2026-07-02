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Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Pausas de hidratación

La élite del fútbol mundial, compuesta por atletas en el mejor momento de la vida, en general bien pagados y bastantes de ellos millonarios por su trabajo, gozan del alivio térmico en los partidos mediante pausas de hidratación, para reponer fuerzas y líquidos. Un gesto de especial sensibilidad hacia tan esforzados héroes. Contrasta, no obstante, con la falta de planes y medidas eficaces para paliar los efectos de las olas de calor sobre los sectores más vulnerables de la ciudadanía: ancianos, enfermos, personas sin medios para protegerse del calor extremo. Junio deja en España más de mil muertes atribuibles a las altas temperaturas, que han sido, junto a junio de 2025, las más altas en ese mes desde que hay registros, con una desviación de más de 3 grados por encima de la media de los 15 últimos años. Convendría saber más de las víctimas, por rangos de edad, salud y condición social.

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