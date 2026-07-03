Opinión
Estabilizantes imprevistos
Mientras en España toda su clase dirigente sigue encelada en la querella interminable, algunas cuestiones de las que depende nuestro futuro apuntan ciertos signos de tender al equilibrio. La guerra de Ucrania ha acabado sirviendo para fijar el frente Este de Europa gracias al imprevisto coraje de un pequeño personaje que trabajaba de cómico. La temible deriva absolutista de Trump ha desatado un inesperado abanico de resistencias, tan heterogéneas como la respuesta de la calle (Minneapolis), los tribunales de justicia (un Tribunal Supremo de mayoría trumpista ) y una correosa y odiosa dictadura teocrática (Irán). El insensato fervor universal hacia la IA, a la que nadie había pensado poner límites, cede el paso a la conciencia de sus peligros y el sorpresivo manifiesto de un raro Papa dotado de inteligencia natural. En un sistema cada fuerza acaba provocando su contrario.
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