"Discos duros" biológicos

En plena era digital, la generación de datos crece a un ritmo sin precedentes, lo que exige desarrollar sistemas de almacenamiento cada vez más compactos, duraderos y fiables. En este contexto el ADN, responsable de almacenar la información genética de todos los seres vivos, se perfila como una alternativa extraordinaria.

Los investigadores ya habían demostrado que era posible codificar información en ADN sintetizado en el laboratorio. El siguiente paso consiste en utilizar el ADN de microorganismos vivos como soporte de datos. Mediante herramientas de edición genética como CRISPR, los científicos introducen información en el genoma de bacterias. Gracias a su extraordinaria capacidad para sobrevivir incluso en las condiciones ambientales más extremas, las bacterias podrían convertirse en los seguros, resistentes y duraderos "discos duros" del futuro.