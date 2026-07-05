Opinión
"Discos duros" biológicos
En plena era digital, la generación de datos crece a un ritmo sin precedentes, lo que exige desarrollar sistemas de almacenamiento cada vez más compactos, duraderos y fiables. En este contexto el ADN, responsable de almacenar la información genética de todos los seres vivos, se perfila como una alternativa extraordinaria.
Los investigadores ya habían demostrado que era posible codificar información en ADN sintetizado en el laboratorio. El siguiente paso consiste en utilizar el ADN de microorganismos vivos como soporte de datos. Mediante herramientas de edición genética como CRISPR, los científicos introducen información en el genoma de bacterias. Gracias a su extraordinaria capacidad para sobrevivir incluso en las condiciones ambientales más extremas, las bacterias podrían convertirse en los seguros, resistentes y duraderos "discos duros" del futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca plegable para terraza más barata del mercado: por solo 9,99 euros
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control