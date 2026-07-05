Opinión
Lo peor del "caso Leire"
Lo que más choca del caso Leire no son las presuntas y un tanto bufas andanzas del personaje, relacionado con un turbio grupo, que se supone ya depurado, del aparato del PSOE. Se le atribuye tratar de que un servicio de la Guardia Civil (la UCO) relajara las investigaciones sobre gente del partido en el poder. La acción más concreta al servicio de ese propósito sería la apertura de unos expedientes internos por supuestas filtraciones de la UCO a los medios. Ahora bien, de haber base para esto, ¿no era la Directora General persona de confianza del gobierno?, ¿no había una cadena de mando obligada a investigar irregularidades?, ¿no existirá, en su caso, un departamento de "asuntos internos"?. Lo peor del caso Leire son las (absurdas) preguntas que abre: ¿no dirigía la Directora?, ¿no mandaba la cadena de mando?, ¿no había un modo "normal" de investigar las filtraciones, si las hubiera?
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