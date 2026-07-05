Preparar la mejor versión de Asturias ante un verano estelar

La región está en ciernes de otro verano de récord. El Norte empieza a ser un entorno codiciado. En este 2026, Asturias todavía más por sus magníficas condiciones para contemplar el eclipse del 12 de agosto, que ha desatado una fiebre mundial. El turismo ya es un gran motor de la economía, con oportunidades y riesgos. En hallar el punto de equilibrio estará el acierto.

Oviedo inicia julio en cabeza de las ciudades de la cornisa cantábrica con más tirón nacional. Gijón es un hervidero. Avilés debuta con impacto en la organización de macroconciertos. Con los Exconxuraos de Llanera en plenitud estos días, el Festival de Nava a la vuelta de la esquina y el Carmín de la Pola listo para dar el pistoletazo de salida al calendario de romerías, el verano ya está en marcha.

El Bajo Nalón se une para ganar fuerza como escaparate atractivo. Luarca abre aparcamiento. Los festivales de las ostras y la sidra de Castropol y de Navia estrenan reconocimientos. Allande presume de cielo. Villaviciosa luce su ría. Arriondas mostrará en Les Piragües un puente flamante. Y, en fin, Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís, flanqueadas por el Sueve y los Picos, seguirán funcionando como el triángulo mágico que cautiva sin cesar a asturianos y foráneos.

Cuando en Estados Unidos, Canadá y México deje de rodar el balón, el relevo en el interés mundial lo tomará el eclipse, con la región convertida en extraordinario palco internacional. Personas de muchos rincones del globo ya tienen cerrada la escapada. El fenómeno astronómico pasará en apenas dos minutos, pero el prestigio de Asturias como paraíso se construye, o se malogra, cada día de cada mes, de cada año.

Una nueva industria

El Principado acaba de superar los 400.000 afiliados a la Seguridad Social. El despegue cabalga a lomos de los servicios. La terciarización de la estructura productiva es un hecho. Los empleos intensivos que hoy no pueden aportar las grandes factorías los proporciona la nueva industria del turismo. Y, aun así, encontrar personal se plantea como el gran reto. Cualificar a los trabajadores elevando el rango y los esfuerzos en formación y revitalizar socialmente las profesiones relacionadas con el sector, reconociendo adecuadamente su impacto y valor, no es una opción, sino el único camino ahora mismo para aumentar la productividad y mantener una oferta diferenciada.

Por la propia limitación de infraestructuras, la comunidad está cerca del techo de visitantes. Algún día, más pronto que tarde, el crecimiento tenderá a estabilizarse. El turismo debe generar prosperidad, contribuir al desarrollo local, pero nunca desbordar ni entorpecer la vida de los lugareños. En medio de esta dicotomía es donde surge el debate sobre la tasa turística. A partir de la próxima Semana Santa empezará a cobrarse.

Las dudas sobre su alcance, los cambios de criterio y las modificaciones sobre la marcha denotan que nace inmadura. Otras comunidades vecinas la aplican, aunque recurrir al "efecto isla" para justificarla rezuma algo de oportunismo: esas mismas regiones reducen impuestos y aquí nunca bajan. A nadie le agrada que lo sangren a tasas o pongan trabas a su negocio, y es innegable que muchos servicios sufren un exceso de carga en periodos vacacionales que comporta sobrecostes. Solo cabe apelar al diálogo constructivo, desde el sentido común, para conciliar ambas realidades ciertas sin causar daños colaterales.

Con tasa o sin tasa, Asturias necesita mimar aquello que la convierte en deseable: el paisaje, su autenticidad, el pasado, la hospitalidad, su gastronomía. Preparar, en definitiva, su mejor versión para que el éxito no la eclipse precisamente en esta temporada estelar que dispara las expectativas. La calidad, por encima de cualquier otra cosa, es el valor del que se nutre esta riqueza.