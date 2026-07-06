Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Instagram en familia
Creadores de contenido
–Abro Instagram, tío, y veo families faciendo paddle surf.
–¿Y?
–Los míos faen fila para dir al bañu.
–¿Qué dices?
–Mira, tío, qué families: el padre paez actor, la madre paez modelo…
–Yá te digo. Y los fíos paecen diseñaos nun laboratorio.
–¡Guapísimos toos! ¡Buo!
–¿Buo qué?
–Pos que depués miro a los míos…
–¿Y qué? ¿Qué pasa?
–¡Que me piro de vacaciones cola mi familia y nun voi poder crear conteníu en Instagram, Jimy!
–¿Por qué?
–¿Qué quies que ponga? ¿A mi tíu, que se queda dormíu abrazáu a una barra de pan?
–Bueno, tío. Eso con música indie de fondo…
–Yá. ¿Y qué pongo?
–Filtros, tío, mogollón de filtros. Y musiquina y tal.
–Sí, ho. ¿Y la mi hermana glayando na piscina?
–Pónes–y un piano, chaval, y paez una película francesa.
–¡Calla, ho! Nun digas pijadas.
–En serio, faime casu.
–Calla, que menudo panorama: mi padre tirando de la nevera portátil, mi madre diciendo por enésima vez: "¡¿Quién quier sandía?!"...
–Guay, chaval.
–...Mi güelu quitando arena de sitios imposibles…
–"Common People!", chaval.
–¿Qué dices?
–"Gente corriente". Si faes bones stories, puede molar…
–¡Que no, que la mi familia nun pega nada en Instagram! Nin somos rubios, nin tenemos veleru…
–¿Y qué más da?
–Tamos toos gordinos, somos feucos y nun damos bien en Instagram.
–Tampoco te flipes, Adrián.
–Mira la familia de María Pombo: veslos almorzando y paez una película.
–Home, ye otru rollu.
–Los míos almuercen nel cámping y la semeya güel a panceta, paez una xunta d’emergencia…
–Pero son tu familia, tío.
–Que sí, Jimy, pero, yo soi creador de contenido.
–¿Por qué nun–yos propones una aventura en Kayak?
–Porque vamos a Valencia de don Juan. Y pa mi pa la máxima aventura ye jugar a la pocha tomando un tinto de verano.
–Ye lo qu’hai.
–Les Kardashian faen viajes espectaculares.
–Yá, tronco, pero nun compares...
–¿Por?
–Hai families que sirven pa Instagram y otres que sirven pa tola vida.
–Ya.
–Y eses son les que molan: la tuya y la mía.
www.maxirodriguez.net
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Multa de 200 euros por viajar solo en el coche tras la Operación Salida del verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia