Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Instagram en familia

–Abro Instagram, tío, y veo families faciendo paddle surf.

–¿Y?

–Los míos faen fila para dir al bañu.

–¿Qué dices?

–Mira, tío, qué families: el padre paez actor, la madre paez modelo…

–Yá te digo. Y los fíos paecen diseñaos nun laboratorio.

–¡Guapísimos toos! ¡Buo!

–¿Buo qué?

–Pos que depués miro a los míos…

–¿Y qué? ¿Qué pasa?

–¡Que me piro de vacaciones cola mi familia y nun voi poder crear conteníu en Instagram, Jimy!

–¿Por qué?

–¿Qué quies que ponga? ¿A mi tíu, que se queda dormíu abrazáu a una barra de pan?

–Bueno, tío. Eso con música indie de fondo…

–Yá. ¿Y qué pongo?

–Filtros, tío, mogollón de filtros. Y musiquina y tal.

–Sí, ho. ¿Y la mi hermana glayando na piscina?

–Pónes–y un piano, chaval, y paez una película francesa.

–¡Calla, ho! Nun digas pijadas.

–En serio, faime casu.

–Calla, que menudo panorama: mi padre tirando de la nevera portátil, mi madre diciendo por enésima vez: "¡¿Quién quier sandía?!"...

–Guay, chaval.

–...Mi güelu quitando arena de sitios imposibles…

–"Common People!", chaval.

–¿Qué dices?

–"Gente corriente". Si faes bones stories, puede molar…

–¡Que no, que la mi familia nun pega nada en Instagram! Nin somos rubios, nin tenemos veleru…

–¿Y qué más da?

–Tamos toos gordinos, somos feucos y nun damos bien en Instagram.

–Tampoco te flipes, Adrián.

–Mira la familia de María Pombo: veslos almorzando y paez una película.

–Home, ye otru rollu.

–Los míos almuercen nel cámping y la semeya güel a panceta, paez una xunta d’emergencia…

–Pero son tu familia, tío.

–Que sí, Jimy, pero, yo soi creador de contenido.

–¿Por qué nun–yos propones una aventura en Kayak?

–Porque vamos a Valencia de don Juan. Y pa mi pa la máxima aventura ye jugar a la pocha tomando un tinto de verano.

–Ye lo qu’hai.

–Les Kardashian faen viajes espectaculares.

–Yá, tronco, pero nun compares...

–¿Por?

–Hai families que sirven pa Instagram y otres que sirven pa tola vida.

–Ya.

–Y eses son les que molan: la tuya y la mía.

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