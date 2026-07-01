Opinión
"American first"
¿Pasaran los mundiales a la historia como aquellos en que el presidente de un país anfitrión se atrevió a meter las manos para favorecer a su equipo?. Si USA vence a Bélgica esto será inevitable, y un escándalo de proporciones descomunales (si gana Bélgica aún podría quedar en simple escándalo). Cara al exterior, Trump ofrece un impagable ejemplo de lo que supone su lema principal: que USA gana o gana. ¿Acabaremos de enterarnos en España de que la llamada "prioridad nacional" es solo una versión en plan sucursal del "América primero", impuesta por aquellos a quienes Trump ha concedido su franquicia local?. En el fondo, al igual también que Trump, aspiran a cebar los instintos del bicho supremacista que todo el mundo, sea rico, pobre o mediopensionista, lleva alojado en el cuerpo. Nadie dude de que para Trump ha sido un acto de campaña, que le ayuda a paliar el fiasco de Irán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia