"American first"

¿Pasaran los mundiales a la historia como aquellos en que el presidente de un país anfitrión se atrevió a meter las manos para favorecer a su equipo?. Si USA vence a Bélgica esto será inevitable, y un escándalo de proporciones descomunales (si gana Bélgica aún podría quedar en simple escándalo). Cara al exterior, Trump ofrece un impagable ejemplo de lo que supone su lema principal: que USA gana o gana. ¿Acabaremos de enterarnos en España de que la llamada "prioridad nacional" es solo una versión en plan sucursal del "América primero", impuesta por aquellos a quienes Trump ha concedido su franquicia local?. En el fondo, al igual también que Trump, aspiran a cebar los instintos del bicho supremacista que todo el mundo, sea rico, pobre o mediopensionista, lleva alojado en el cuerpo. Nadie dude de que para Trump ha sido un acto de campaña, que le ayuda a paliar el fiasco de Irán.