Cafés, reuniones y ponerse de perfil

Casi todos los días tomo café con mi amiga Ana, y todas las semanas con otras compis del alma, y es cierto que nunca se me ocurriría llamar a esos ratitos de desahogos, puesta al día de novedades familiares, peticiones de favores, confidencias, charletas banales o profundas o cruce de opiniones, reuniones. ¿Quiere eso decir que no me estoy reuniendo con ellas? Usted juzgará, amable lector. El caso es que nuestro ministro Marlaska negó repetidamente que la directora de la Guardia Civil se hubiera reunido con Leire para nada aunque luego admitió dos reuniones, que la interesada negó después, pues nunca, jamás se había reunido con la tal señora, lo que había hecho era tomar dos cafés, que del tercero no se acordaba y aquí paz y después gloria.

Que justo después se abrieran expedientes a miembros de la UCO que estaban investigando los presuntos casos de presunta corrupción del presunto entorno del presunto Sánchez, que solo fueron unas "informacionitas" reservadas de nada, que son cosa corriente en la Guardia Civil que no llegaron a sitio alguno y que hasta un juez les mandó parar, es solo casualidad de casualidades. Esto no es lo que le ha parecido al juez Pedraz, que se ha debido de volver un facha o un recalcitrante o un puritano o no sabe derecho, porque a ningún magistrado progresista se le ocurre ni siquiera pensar que estos hechos, desmentidos, contradicciones, incoherencias y lío supremo entre la directora y el Ministro suponen indicios sospechoso de nada y mucho menos de delito.

Sánchez ya ha admitido que, aunque al juez, no, a él le parece superbién que la directora investigue a los investigadores que le investigan. ¿Cómo va a dejarla caer? Y su opinión pagada y sincronizada ya está esparciendo por ahí la idea de que la UCO debía ante todo obedecer a quien le dijo que se pusieran de perfil para investigar a los políticos. Aunque apestaran a cadáver descompuesto por peste bubónica. Es malo que la corrupción afecte a toda la estructura del estado pero peor aún es que nos tomen a todos por imbéciles.