Doble victoria

Celebré, como es natural, la victoria de España en Dallas, pero al llegar la noche me quedaba en el cuerpo una inquietud, de esas que pueden llegar a desvelarte (no fue el caso), sobre qué ocurriría horas después en Seattle. El “mensaje” prepotente de Trump no buscaba solo demostrar urbi et orbe que él mandaba también en eso, sino, como de costumbre, humillar, en este caso a Bélgica, donde se residencia la unidad de Europa. Me sentía mental y emocionalmente solidario con los belgas. Al despertar y abrir la pantalla recibí la alegría de la aplastante victoria del equipo europeo y el desfondamiento del de USA, incapaz tal vez de gestionar la presión que el supremo mandamás había cargado sobre ellos. Aunque hay que salvar muchas distancias (al menos por ahora), como la mente no siempre respeta el sentido de la proporción me vino a la cabeza lo sucedido en Berlín en las olimpiadas de 1936.