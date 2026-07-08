Ún de doscientos cincuenta

Un rapaz de Salas embarcó pa América con trece años. Llamábase Luis Fernández Álvarez y na maleta nun llevaba más que ilusión, fame y la tristura de la despidida. Trabayó nuna fábrica tabacu na Habana, pasó a Estados Unidos y fíxose médicu. El so fíu, Walter, fuera médicu na Clínica Mayo. Y el so nietu, Luis Walter Álvarez, ganó’l Premiu Nobel de Física en 1968.

Cuéntolo porque estos dies Estados Unidos cumple doscientos cincuenta años, y Donald Trump, n’otra de les sos llocures, quier llevantar a la vera’l ríu Potomac un xardín con otres tantes estatues pa celebralo. Estatues pa resumir una nación entera: presidentes dende Washington a Reagan, Hemingway y Mark Twain, Steve Jobs, Cassius Clay, Hannah Arendt, Toru Sentáu y Nube Roxa, Walt Disney y Woody Guthrie... Españoles namás dos: Bernardo de Gálvez, el Virrey que-yos echó una mano na independencia, y fray Junípero Serra, el de les misiones de California. Otros dos averaos a España: Cristóbal Colón y Lorenzo de Zavala, diputáu por Yucatán nes Cortes de Cádiz y llueu vicepresidente de la Texas independiente.

Y ún de los doscientos cincuenta ye Luis Walter Álvarez. Pa un país que lleva más de cuarenta presidentes, doscientos cincuenta héroes son bien pocos; que ún d’ellos seya asturianu nun ye poca cosa. Y nun ye un cualquiera: ye un científicu, puestu al llau d’Einstein, d’Edison, de Graham Bell y de Tesla. El nietu d’aquel rapaz de La Puerta, nel Conceyu de Salas.

Pensábemos que la güelga d’Asturies taba en Cuba, en Méxicu, na Arxentina; resulta que tamién ta nel altar de los héroes norteamericanos. Pero nosotros, esa güelga reducímosla a folklore y grandonismu. Nun ye culpa d’una institución namás, sinón d’una manera entera d’entender la emigración. Pero’l meyor exemplu ye’l Conseyu de Comunidaes Asturianes, afitáu nun conceutu ranciu qu’ellos llamen «asturianía»: gaites, fabada y señardá los díes grandes. Mientres, otros cumplieron colos deberes. Armenios, libaneses y croates convirtieron la so diáspora en diplomacia económica. Tamién los gallegos, que de la emigración fixeron política d’Estáu, entamando negocios, retornu y marca cola segunda y la tercera xeneración. Nosotros tenemos la mesma materia prima -la diferencia cultural, el sentimientu de patria, l’enganche emocional- y dexámosla pa prau.

Acordámonos de los que colaron y nunca pensamos en lo que podríen valenos los que vienen d’ellos. Presumimos de la sangre y refugamos el provechu. Esa ye la nuestra zuna: un país que s’espardió pol mundu enteru y nun ye quien a recoyer los frutos.

El nietu d’aquel guaje de Salas pasó a la historia por demostrar qu’un asteroide cayíu del cielu acabó colos dinosaurios. Un peñón cambió’l mundu nun día. A Asturies nun va matala nenguna piedra. Va aplastala, si acasu, la pereza, ente otres coses, de nun saber qué facer cola güelga que dexamos pel mundu.

Tenemos un asturianu ente los doscientos cincuenta héroes de los EE UU. Un paisanu que a la hora de recoyer el premiu n’Estocolmo pidió que sonara «Asturias» de Albéniz. Nun fai falta dicir más. Solo que daquién se decate y conecte los puntos.

Nun ye tan difícil.