Enriquecer los pueblos

Acabamos de conmemorar los 50 años del nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno de España y la llegada, con él, del comienzo de la Transición a la vida democrática, cuando la concordia fue posible. Qué gran hombre Adolfo Suárez. Cuánta falta nos hace ahora una figura similar. Realmente, y como decía mi querida madre, que en paz descanse, Suárez fue un milagro de Santa Teresa. Ambos abulenses.

En esta conmemoración participó en Cebreros (Ávila), como parte de un Curso de la UNED, nuestro presidente Adrián Barbón. Y aprovechando la cercanía de Cebreros con mi pueblo, Pajares de Adaja, le invité a visitar la Biblioteca Matemática que allí levanté para recoger mi vida matemática y que los niños amaran siempre esta disciplina, cada día más necesaria y útil.

Esta biblioteca fue inaugurada por Efim Zelmanov, Medalla Fields, Nobel de las Matemáticasy, entre otros, nos acompañaron el recordado matemático y senador Tini Areces y el director de Trabajo y Senador por Ávila Nicolás Álvarez. Qué entrañables recuerdos.

Y allí, con la asistencia del ex-alcalde del pueblo, y ahora senador, Jesús Caro, y el exconcejal Segundo García, hemos tenido el honor de recibir la visita del presidente Barbón, que fue sencilla y afable. Muchas gracias, Presidente. Un inolvidable recuerdo para mi familia y para mí, esta vez con la ausencia de mi querida hermana Ana, que seguro estará siguiendo todo desde el Cielo...

Qué importante para esta España Vaciada es tener estos referentes académicos. La educación es lo único que les puede salvar. Y todos arrimando el hombro.

En mi caso, con el recuerdo de ese gran maestro D. Lucio. Un maestro de esos de la República con un destino cruel, pero al que el pueblo salvó. Y él volvió para dar su vida por todos sus habitantes. Yo soy consciente de que a él y a mis padres les debo todo. Por eso, en su memoria, levanté este espacio científico para que no se pierda ninguna inteligencia preclara, que en el mundo rural hay mucha.

Yo siempre digo que hay pueblos ricos y otros que no lo son. Y eso depende del maestro. El mío lo fue... y mucho.

Gracias, Presidente, por hacer un hueco en tu apretada agenda y visitarnos.....