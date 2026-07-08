El síndrome, en la fase aguda

Aunque el síndrome de antisanchismo agudo aún no tenga un protocolo clínico, parece que ya se maneja en el diván de las consultas. En una amigable y circunstancial tertulia de pie con notables de la corte les digo que el síndrome se revela cuando al hablar de cualquier asunto (el que sea) el antisanchista agudo no puede evitar endosarle a Sánchez alguna culpa. Antes había avanzado a mis contertulios que en mi opinión Sánchez ya debería haber convocado elecciones hace más de un año, dando paso además a otra cabeza de cartel. Seguimos hablando de temas varios y al poco uno de los notables saca a colación a Sánchez sin venir a cuento para nada, por supuesto descalificadoramente. El más listo me mira con cierta complicidad y cambia rápidamente de conversación para echar un capote al contertulio infectado. Le devuelvo la mirada complacido, pues acaba de tener un ejemplo ante de los ojos.