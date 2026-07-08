Trump y los corifeos

Llegados a este punto no sé si me incomoda más Donald Trump –un dirigente absolutamente repulsivo y abusón– o el coro de plañideras siempre dispuesto a hacer del menor exabrupto del presidente de Estados Unidos una tempestad de dimensiones bíblicas. Su penúltima ocurrencia gorilesca –el indulto a un futbolista– ha sido elevada por algunos al rango de terremoto moral capaz de resquebrajar los cimientos de la Copa del Mundo. Menos mal que la burda cacicada no sirvió finalmente para favorecer la permanencia de Estados Unidos en un Mundial en el que horas después ha sido eliminado. Conviene recordar que este torneo lleva décadas conviviendo con decisiones bastante más escandalosas y arbitrarias que el perdón presidencial a un futbolista sancionado. Ahí están, por no entrar en detalles, los campeonatos utilizados por Mussolini y Hitler como escaparates propagandísticos; el eterno aroma a conspiración que aún rezuma el Inglaterra-Alemania de 1966, en Londres; o el Mundial de Argentina de 1978, celebrado bajo una junta militar que convirtió el fútbol en un formidable ejercicio de blanqueo internacional mientras hacía desaparecer personas a pocos kilómetros de los estadios. Las presiones y amenazas a Perú, y la copa regalada a los anfitriones.

Trump merece ser fustigado por sus salidas de tono con Groenlandia, la inacción en Ucrania o las guerras que se monta sin sentido, no por inventar el fraude FIFA. Hablando de lo trivial, ahí tenemos el debate que propaga Moncloa sobre el pasaporte retirado a Begoña Gómez y su ausencia en una cumbre de la OTAN. Como si el equilibrio estratégico de la Alianza Atlántica dependiera de que la esposa del Presidente ocupara una silla más o una silla menos. Es la geopolítica traducida en disparate acreditativo; y la anécdota, en epopeya. El equivalente a discutir si el violinista de la orquesta del Titanic llevaba los zapatos bien lustrados mientras el barco se hundía.