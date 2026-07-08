Opinión
Trump y los corifeos
Llegados a este punto no sé si me incomoda más Donald Trump –un dirigente absolutamente repulsivo y abusón– o el coro de plañideras siempre dispuesto a hacer del menor exabrupto del presidente de Estados Unidos una tempestad de dimensiones bíblicas. Su penúltima ocurrencia gorilesca –el indulto a un futbolista– ha sido elevada por algunos al rango de terremoto moral capaz de resquebrajar los cimientos de la Copa del Mundo. Menos mal que la burda cacicada no sirvió finalmente para favorecer la permanencia de Estados Unidos en un Mundial en el que horas después ha sido eliminado. Conviene recordar que este torneo lleva décadas conviviendo con decisiones bastante más escandalosas y arbitrarias que el perdón presidencial a un futbolista sancionado. Ahí están, por no entrar en detalles, los campeonatos utilizados por Mussolini y Hitler como escaparates propagandísticos; el eterno aroma a conspiración que aún rezuma el Inglaterra-Alemania de 1966, en Londres; o el Mundial de Argentina de 1978, celebrado bajo una junta militar que convirtió el fútbol en un formidable ejercicio de blanqueo internacional mientras hacía desaparecer personas a pocos kilómetros de los estadios. Las presiones y amenazas a Perú, y la copa regalada a los anfitriones.
Trump merece ser fustigado por sus salidas de tono con Groenlandia, la inacción en Ucrania o las guerras que se monta sin sentido, no por inventar el fraude FIFA. Hablando de lo trivial, ahí tenemos el debate que propaga Moncloa sobre el pasaporte retirado a Begoña Gómez y su ausencia en una cumbre de la OTAN. Como si el equilibrio estratégico de la Alianza Atlántica dependiera de que la esposa del Presidente ocupara una silla más o una silla menos. Es la geopolítica traducida en disparate acreditativo; y la anécdota, en epopeya. El equivalente a discutir si el violinista de la orquesta del Titanic llevaba los zapatos bien lustrados mientras el barco se hundía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista