Opinión
Crónica muy frívola
El verano ya esta aquí y quien más quien menos, salvo Zapatero que ya no sale a correr, quiere lucir ese cuerpo perfecto que nadie tiene. Las revistas se saturan de famosos que cuentan sus rutinas para conservar la juventud o lucir anatomías insultantes. Desde Antonio Banderas hasta Toñi Moreno nos relatan que se levantan a horas de campo de concentración, las cinco y media, las seis de la mañana y desayunan centeno, café negro, semillas de esto y de aquello, amén de algunos mejunjes repugnantes y aguas de Jamaica, como las socialités, que es algo así como el nuevo bálsamo de Fierabrás.
Luego, algunos andan 3 o 4 horas, como Paz Vega, o hacen pesas sin descanso, Pilates, métodos para elongar, para el core, para lucir glúteos, en fin, una cosa bestial. Hasta Serrat, que afortunadamente para él no parece que se castigue con ejercicio alguno, comparte lo que desayuna, que es frugal, porque a él lo que le gustan son los periódicos en papel. Y si resiste la actualidad, resiste cualquier cosa, que lo que no te mata te hace fuerte. Luego están las que parecen frívolas, como Carmen Lomana, pero habitan una constante sensatez mientras protesta con su voz de pija sabia: -¿a quién se le ocurre que una chica ideal se va a levantar a las 6 de la mañana para correr? Qué absurdo.
Confieso que me divierten estas crónicas costumbristas y consejos sobre lo que hacen los guapos para seguir siéndolo aunque todos aseguran que su método, en nada se parece el de Penélope al de Elsa y ambas están envidiables, les ha cambiado la vida y el cuerpo y que son felicísimas. Felicísima estaré yo cuando acabe el mundial que me aburre que me mata, aunque también proporciona noticias indignantes como la llamada de Trump a Infantino, mientras en Moncloa, Sánchez por aquello de despistar sobre la corrupción, muta en influencer y da consejos obvios en TikTok para combatir el calor.
Y hablando del Mundial, leo estupefacta que Ronaldo se ha hecho innumerables retoques que incluyen bótox en el pene. Y dudo entre la pena o las lágrimas. Estas de cocodrilo, claro.
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