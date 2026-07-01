La FIFA, como en los viejos tiempos

Sabino López es abogado

El caso Balogun, jugador de la selección de Estados Unidos que fue indultado, después de ser expulsados con roja directa, con lo que pudo jugar contra Bélgica en el siguiente partido, hace recordar aquellos tiempos, en que la organización del fútbol, en todos sus escalones, estaba fuera del control normativo y era una organización que tenía sus propias normas y por ellas se regía. El fútbol gozaba de una autonomía e independencia jurídica total. El jugador de fútbol, despedido, no podía acudir a reclamar a los tribunales de Justicia sus derechos. Al mismo tiempo, un club no podía litigar, vía tribunales de Justicia, el reconocimiento de sus derechos.

Hay que mencionar la figura del jugador Quino, primer presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles que consiguió que las entonces denominadas Magistraturas de Trabajo, hoy juzgados de lo Social, consideraran como relación laboral la vinculación del jugador de fútbol con el club. En los tiempos actuales, FIFA mantiene reminiscencias de aquellos tiempos totalitarios y así, en el artículo 27 de su Código Disciplinario, mantiene la potestad, para sí y ante sí, de suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria.

Hay que resaltar que el Artículo 25 del mismo Código Disciplinario de FIFA fija que los órganos judiciales "determinan el tipo y la extensión de las medidas disciplinarias". Tal artículo 27 del Código Disciplinario ya se aplicó con Cristiano Ronaldo, al que se le redujo la sanción de tres partidos a uno en la fase de clasificación del Mundial, por lo que pudo jugar la fase final sin perder ningún encuentro.

Visto, a grandes rasgos, el panorama "sancionador e indultador" de la FIFA, entiendo que lo que más ha de llamar la atención es la pasividad con que los miembros de la FIFA, a todos los niveles, aceptan la situación. Se escuchó la voz del presidente de la UEFA, que va de retirada y nada más. A lo mejor es que aspira a sustituir al presidente de la FIFA,en su momento. Se critica a Trump por la "gestión" ante la FIFA, cuando lo que llevó a cabo fue "defender" a la selección de su país y no hay duda de que con éxito, aunque, al final, para nada le valió, ya que Estados Unidos perdió su partido con Bélgica. Lo criticable y denunciable es lo acomodaticio que son los dirigentes del fútbol, a todos los niveles.

Hay un miedo reverencial a molestar a quien "manda", no vaya a ser que me perjudique con los árbitros. Increíble pero cierto. Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.