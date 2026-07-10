Opinión | En corto y por derecho
La ruleta rusa de Erdogan
Un regalo, sin duda, inolvidable. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha demostrado su singularidad como anfitrión al obsequiar con un revólver a cada líder participante en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.
Quizá para evitar sospechas derivadas de experiencias recientes en materia de gestión de dádivas, el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha dado prisa en aclarar que su arma ya se encuentra custodiada por el Ministerio del Interior "para su inutilización y posterior almacenamiento como arma de colección". La pistola fue trasladada directamente a España, aunque Sánchez se dirigió desde Ankara a Londres para asistir, ayer jueves, a la ceremonia de graduación de su hija.
Se ve que en el estilo protocolario de Erdogan influye más su proximidad a políticos amantes del riesgo, tipo Vladimir Putin. Pero, por fortuna, no le dio por plantear que la cumbre termine con el juego de la ruleta rusa...
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