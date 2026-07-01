EE UU, erre que erre

Es habitual que aparezca cotidianamente la figura imprevisible y el temperamento explosivo de Donald Trump y sus corifeos en los medios de comunicación. Sin olvidar su asalto al Congreso, ni la grave problemática arancelaria impuesta al hacerse con el cargo presidencial, ni las pretensiones anexionadoras de Groenlandia, continúa en los tiempos más recientes practicando una geopolítica poco plausible e inadmitida por la casi unanimidad de las naciones del mundo: guerra de Irán, exhaustivas ganancias patrimoniales, reprobable actuación en el campeonato de fútbol, cumbre de la OTAN, etc., solo por traer a colación algunos órdagos que retratan comportamientos impropios del país más poderoso de la Tierra.

La guerra contra Irán constituyó un conflicto embarazoso de explicar, obligando a la nación atacada a adoptar medidas durísimas, tales como el cierre a la navegación del estrecho de Ormuz, causando alta repercusión sobre la economía global, casi abocada al precipicio. La Casa Blanca ha defendido una política de "paz mediante la fuerza" para solucionar el cambio de poder en el Oriente Medio. Tras muchos meses más de lo pensado a priori se estableció un frágil acuerdo, con frecuentes altibajos y continuada inestabilidad, generando críticas por la aparente contradicción de anunciar reiteradamente el final de la crisis y mantener abiertas las amenazas de una nueva escalada. Queda en el aire algún tipo de acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con mecanismos de verificación.

Causó enorme sorpresa la declaración patrimonial correspondiente a los ingresos del primer año del segundo mandato de Trump, con un importante incremento. La cifra sobrepasa los 2.200 millones de dólares, muy superior a la de los años precedentes, de los cuales 1.400 millones (multiplican por cuatro lo que ganó antes de llegar al poder en 2025) provinieron de negocios relacionados con criptomonedas, dominando el beneficio de entidades vinculadas a su familia ("World Liberty Financial", firma fundada junto a sus hijos), a los que hay que añadir otras procedentes de hoteles, complejos turísticos, campos de golf, etc. Sin entrar en discusión sobre si estos monumentales botines son o no legales, lo que parece evidente es lo controvertido que resulta desde el punto de vista ético e institucional, resultando difícil admitir que tales actuaciones sean apropiadas o éticamente admisibles, máxime cuando las decisiones gubernamentales bajo sus órdenes pueden beneficiar directa o indirectamente a sus empresas. No hay precedentes de un enriquecimiento como éste gracias a estar en la presidencia norteamericana.

En el mundial de fútbol surgió una nueva polémica al conceder el presidente de la FIFA, Gianni Infantino ―estrecho admirador del mandón―, el premio de la paz de la FIFA a Trump durante el sorteo de la copa, lo que provocó una queja formal de la organización de derechos humanos por vulnerar en periódicas ocasiones el principio de neutralidad política. La decisión supuso un trato a favor de EE UU en el torneo y cruzar netamente una línea roja. No menos trascendente e insólito ha sido el otorgar a los jugadores de la selección de Irán visas de menos de 24 horas, debiendo de desplazarse hasta México para alojarse. Pero el asunto más rebatible es que Trump intervino en el caso de la expulsión del jugador Balogun, durante el partido de Norteamérica frente a Bosnia y Herzegovina, logrando que se invalidara la tarjeta roja que le sacó el árbitro y permitiendo que jugara el partido de octavos contra Bélgica, cuyo país puso un recurso de apelación sin éxito. El presidente expresó públicamente: "gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia".

En la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía) el 7 y 8 de julio volvió a la carga con Groenlandia ("debería estar bajo el control de EE UU") y critica a sus socios europeos y canadienses. Se mostró airado con las naciones de Europa, exigiéndoles emplear el 5 % de su presupuesto en armamento militar y echándoles en cara su disgusto por la falta de colaboración en la guerra contra Irán. En general, arremete contra todos, pero de manera destacada con Alemania, Francia, Italia y España. Se burla de Giorgia Meloni, primera ministra italiana, con un ataque personal, a la que incluso defiende el presidente de Vox, que suele descalificar al presidente de su país cuando es ultrajado. Respecto a España, sale malparada pues la califica como una "causa perdida" y ordena el fin de todo vínculo comercial (aunque la política comercial de la Unión Europea se pacta con Bruxelas), añadiendo exabruptos del tipo: "están solos y volverán arrastrándose" o "¡No los visitéis!".

Europa retoma la disuasión con inversiones millonarias, pero las repetidas alabanzas de Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hacia el presidente estadounidense sonrojan a muchos europeos por su parcialidad, considerando que ese pragmatismo diplomático es una humillación que alimenta el ego del cuestionado magnate americano por sus descalificaciones inaceptables. Ello supone una inadmisible barra libre a las feroces críticas que hace Trump al no abrir la boca el neerlandés Rutte. Por el contrario, los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han enfatizado que los aliados están cumpliendo sus compromisos con la Alianza y asumiendo más responsabilidad en su propia defensa.

En definitiva, un modelo geopolítico que aumenta la desconfianza entre las sociedades mundiales, incluyendo las europeas, con la norteamericana, que de alguna forma quiebra la ancestral alianza de Occidente.