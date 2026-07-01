Una lista abrumadora

Pronto y por economía de espacio no habrá más remedio que citar a los altos cargos socialistas no investigados en vez de a los imputados en los casos de corrupción. Empieza a ser abrumador el desfile de implicados en tramas delictivas como es la del llamado "caso Cloaca". Los imputados en el PSOE superan en número a sus diputados.

En un país donde los políticos llevan tiempo haciendo todo lo posible por politizar la justicia a base de nombramientos partidistas, resulta hasta gracioso que se hable de judicializar la política cuando los jueces asumen la labor de investigar el delito. Con el lawfare se trata interesadamente de establecer un acoso entre poderes. Pero invocar la guerra jurídica como comodín cada vez que se abre una investigación o se dicta una resolución desfavorable resulta altamente corrosivo. Ni las togas pueden sustituir a las urnas ni las urnas pueden situarse por encima del Estado de derecho. Tampoco se puede pretender que la policía y los magistrados miren para otro lado mientras los políticos supuestamente delinquen. ¿Qué son muchas las investigaciones en marcha y no pocos los imputados? Bueno, pues habrá que pensar en que el delito crece también de forma abusiva y hasta unos términos que incluso podrían parecer increíbles.

Juan Manuel Serrano, exresponsable de Gabinete de Pedro Sánchez y una de las personas más cercanas al presidente del Gobierno, está en el punto de mira de la UCO y ha sido imputado por el juez Pedraz por financiar supuestamente la trama socialista que tenía como objetivo obstruir las investigaciones en el entorno de su jefe. Siguiendo la estela de la directora de la Guardia Civil y de los altos cargos de la Sepi, se suma a un clamor general que debería ser analizado más en función de la culpa que de la reacción contra ella. Pero eso es algo que la propia polarización impide.