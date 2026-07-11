Plazos y certezas

Los plazos de las obras de grandes infraestructuras siguen siendo el talón de Aquiles de todos los proyectos previstos para la ciudad. Tan malo es ver que no se cumplen como que ni siquiera existen. Eso es lo que ha ocurrido esta semana con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la licitación para el derribo del viaducto de Carlos Marx, primer paso clave para el desarrollo del plan de vías. Esta fase inicial, que arrancará con un presupuesto de 54,3 millones y supondrá la reorganización del entorno próximo a la actual estación provisional de Sanz Crespo, hace ya cuatro meses que vio cómo las tres administraciones implicadas –Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias y Ministerio de Transportes– firmaba el convenio que daba soporte a la obra. Las intenciones, reveladas por el Gobierno central, pasaban por que las máquinas comenzasen a funcionar este año, pero una vez más los plazos parecen empeñarse en lo contrario. La licitación está "en los trámites necesarios", señalaron desde Adif después de que el gobierno local que lidera Carmen Moriyón mostrase su preocupación por la ausencia de noticias al respecto de la obra.

La prudencia en proyectos de estas características puede ser lo aconsejable para no levantar falsas expectativas que repercutan luego en la credibilidad. Más aún con los antecedentes que se acumulan sobre los terrenos del Solarón y una estación intermodal que lleva más de una década de retraso. Pero el hecho de que en la Casa Consistorial no se tenga información al respecto genera, cuanto menos, incertidumbre. El problema es aún mayor porque parece confirmar la tendencia de la falta de comunicación entre las administraciones públicas, porque lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con los accesos al puerto de El Musel. Urge que se definan plazos y un cronograma claro, flexible si se quiere, de los grandes proyectos de la ciudad. No es aceptable que sobre la mesa no existan fechas para acometer una obra clave para los gijoneses. n