Opinión
Ya está aquí, caramba
Anteayer, ocho horas de viaje escuchando noticias sobre la tragedia de Los Gallardos me ilustraron no solo acerca de sus circunstancias sino de las opiniones de los expertos, de los que resalto a dos. A uno de los más reconocidos la entrevistadora le pregunta, tras escuchar las condiciones climáticas extremas que se conjuraron, si estamos preparados para afrontar este tipo de incendios. Su respuesta es inmediata: no. Al otro le pregunta si está de acuerdo con eso. Desde luego, dice. Supongo que habrá cientos de enclaves y urbanizaciones en condiciones de riesgo semejantes. Convertir en prioridad la lucha frente a estas contingencias, que serán cada vez más frecuentes, supondrá un enorme esfuerzo en prevención, dotación de medios, coordinación entre administraciones y formación ciudadana. Pero la premisa será un consenso universal en que la catástrofe climática ha empezado a arreciar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica de montaña más barata del mercado: ideal para disfrutar del verano
- Desmantelado un grupo criminal que actuaba en aparcamientos de supermercados por toda España, incluido uno de Arriondas