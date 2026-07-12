La ciencia en un tuit: Farmacia en tu cuerpo

Haciendo uso de polímeros biocompatibles, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), han desarrollado unas novedosas partículas portadoras de vacunas. Han sido diseñadas para que el polímero se degrade en momentos precisos y controlados, instante en el que liberarían la vacuna o fármaco contenidos en su interior. "Estamos muy ilusionados con esta tecnología porque por primera vez disponemos de una biblioteca de diminutas partículas, cada una de las cuales portaría un fármaco o vacuna específicos; mediante una simple inyección los paciente podrían almacenar en su cuerpo múltiples fármacos y vacunas que se liberarían de forma controlada", sostiene entusiasmado Robert Langer, científico que lideró la investigación.