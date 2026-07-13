Opinión
Que aflore la información oficial
La eficacia de las redes sanitarias y sociales está en duda
Paz García-Portilla González es catedrática de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo
Es muy probable que las cifras del INE no reflejen toda la realidad del suicidio. Es algo que siempre ha sucedido: hay casos cuya causa real no se puede saber y quedan como muertes accidentales. Lo que sí resulta útil es la tendencia histórica.
En el conjunto de la población, se observa que, a pesar de los protocolos de prevención del riesgo suicida y de medidas más globales sobre la población, como la promoción de la salud mental y la protección social, las cifras están bastante estabilizadas. El repunte registrado entre 2010 y 2019 probablemente estuvo relacionado, entre otros factores contribuyentes, con la crisis económica de esos años, especialmente el primer quinquenio.
Da la impresión de que el sistema sanitario y las redes de protección social no tienen más capacidad de contención. En este sentido, sería de gran interés analizar y publicar los datos del Protocolo de Detección y Manejo de las Personas en Riesgo Suicida (PRS) implementado en Asturias en el año 2018, para poder conocer su efectividad y eficiencia reales. Este PRS, que nació con la intención de ser evaluado y revisado según los resultados obtenidos al año siguiente, sigue vigente a día de hoy sin que tengamos ninguna información objetiva sobre si este esfuerzo asistencial tiene o no utilidad real.
Entre los jóvenes, las cifras son más difíciles de interpretar. Eran más altas entre 1980 y 2009, y han bajado en los últimos 15 años. Da la impresión de que entre las personas jóvenes hemos sido más capaces de modificar en parte la tendencia. Quiero pensar que los esfuerzos para mejorar la identificación de las personas en riesgo tanto por el sistema educativo como por el sanitario, la mayor dotación de los dispositivos de atención a la salud mental infanto-juvenil y la mejor preparación de los profesionales con la reciente creación de la especialidad en Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia están dando sus frutos.
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