Opinión
Asturias contra natura
La decisión del Gobierno autonómico de reactivar el programa de extracción de lobos modifica una norma en la que en realidad nada cambia
Ignacio Martínez es presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)
Allá por el año 2019 ASCEL solicitó la protección del lobo para toda España. En aquel momento estaba protegido al sur del Duero, donde apenas se encontraba presente. Reclamábamos su incorporación al Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de "vulnerable", para todo el territorio español. Nuestra iniciativa hizo que se incorporara –solo al Listado– en el año 2021, y desde entonces continuamos reclamando en la Audiencia Nacional en un debate que, aunque parezca mentira, sigue abierto hoy en día, la inclusión en el Catálogo, lo que corresponde según la argumentación aportada.
En el año 2023 (Decreto 88/2023) Barbón decidió que todo lo que tenía que ver con la fauna y la flora asturiana (Servicio de Vida Silvestre) pasara a depender de una Dirección General de Planificación Agraria, en la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Nunca mejor dicho, el gallinero mandado por los raposos, con Marcos Líndez ahí.
La incorporación al Listado significó el fin de las muertes bajo las hipócritas normas de las comunidades autónomas que, manifestando su interés (a través de los denominados planes) en conservar al lobo, lo estaban diezmando, comprometiendo así su pervivencia. Entre los años 2021 y 2025 ASCEL consiguió, a través de nueve contenciosos en Asturias, Cantabria y La Rioja, impedir que se revertiera la protección frente a diversos intentos de esos gobiernos, evitando muertes legales de lobos.
Siete de esos procesos (seis en Cantabria y uno en Asturias) originados en 2022, llegaron en casación al Tribunal Supremo. En febrero de este año 2026, la más alta instancia se pronunció en seis de esos asuntos, asentando una importante jurisprudencia. En junio, se acaba de cerrar el episodio con la séptima de sus sentencias.
Hay quien piensa en los gobiernos de Asturias y Cantabria, por no querer leer, o no saber entender lo que se lee, que esto no va con ellos. Craso error. Lo que el Supremo explica es que el sistema de protección de especies europeo, que toma cuerpo en España con la Ley 42/2007, implica que (excepcionalmente) cabría (si acaso) actuar contra algún ejemplar de alguna especie protegida, si es que se diera el caso (que no se da) de que realmente hubiera o hubiese motivos fundados y demostrados. Todo lo contrario de lo que plantean el gobierno de Asturias (PSOE / IU) y el gobierno de Cantabria (PP), olvidando que el lobo está protegido en Europa, y en España. Por eso el TS anula sus decisiones de matar un número (en el fondo aleatorio) de ejemplares predeterminado para contentar a algunos posibles votantes escandalosos que no cumplen con sus obligaciones de proteger al ganado doméstico y cuidar sus negocios con sujeción a las normas.
Y esto que dicta el Supremo no se ve alterado por la Ley del Desperdicio (Ley 1/2025), porque la salida del Listado, con independencia de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre la decisión de las Cortes, no interfiere con los análisis efectuados por el Supremo, que se extienden a las nuevas y alocadas normas de Galicia, Cantabria, Asturias y La Rioja para poder volver a matar (2025). Es decir, que las reflexiones del Supremo se mantienen esté o no el lobo en el Listado, por ser especie de interés comunitario.
Y aquí sí que está la necesidad de que alguien enseñe a leer a los gobiernos asturiano y cántabro. No sabemos si será mucho pedir.
Ya no es que el Defensor del Pueblo hubiese acogido nuestra reclamación para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante las varias disposiciones que esa Ley del Desperdicio incorporó sobre el lobo, sino que el propio TS cuestionó cómo se podía manejar esa reversión de la protección en una ley de agricultura y de ese modo.
Y ahora llegan Marcos y Adrián a decir que cambian el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias (Decreto 23/2015) con un decreto (48/2026) que no cambia nada. Textualmente, se modifica una norma para dejarla como está. Quizás una tilde. Vean. Vivir para ver.
Pero no hay peor destino para la vida del lobo y para los intereses de tantos ciudadanos que el coincidir con analfabetos funcionales en gobiernos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar