Asturias contra natura

Ignacio Martínez es presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

Allá por el año 2019 ASCEL solicitó la protección del lobo para toda España. En aquel momento estaba protegido al sur del Duero, donde apenas se encontraba presente. Reclamábamos su incorporación al Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de "vulnerable", para todo el territorio español. Nuestra iniciativa hizo que se incorporara –solo al Listado– en el año 2021, y desde entonces continuamos reclamando en la Audiencia Nacional en un debate que, aunque parezca mentira, sigue abierto hoy en día, la inclusión en el Catálogo, lo que corresponde según la argumentación aportada.

En el año 2023 (Decreto 88/2023) Barbón decidió que todo lo que tenía que ver con la fauna y la flora asturiana (Servicio de Vida Silvestre) pasara a depender de una Dirección General de Planificación Agraria, en la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Nunca mejor dicho, el gallinero mandado por los raposos, con Marcos Líndez ahí.

La incorporación al Listado significó el fin de las muertes bajo las hipócritas normas de las comunidades autónomas que, manifestando su interés (a través de los denominados planes) en conservar al lobo, lo estaban diezmando, comprometiendo así su pervivencia. Entre los años 2021 y 2025 ASCEL consiguió, a través de nueve contenciosos en Asturias, Cantabria y La Rioja, impedir que se revertiera la protección frente a diversos intentos de esos gobiernos, evitando muertes legales de lobos.

Siete de esos procesos (seis en Cantabria y uno en Asturias) originados en 2022, llegaron en casación al Tribunal Supremo. En febrero de este año 2026, la más alta instancia se pronunció en seis de esos asuntos, asentando una importante jurisprudencia. En junio, se acaba de cerrar el episodio con la séptima de sus sentencias.

Hay quien piensa en los gobiernos de Asturias y Cantabria, por no querer leer, o no saber entender lo que se lee, que esto no va con ellos. Craso error. Lo que el Supremo explica es que el sistema de protección de especies europeo, que toma cuerpo en España con la Ley 42/2007, implica que (excepcionalmente) cabría (si acaso) actuar contra algún ejemplar de alguna especie protegida, si es que se diera el caso (que no se da) de que realmente hubiera o hubiese motivos fundados y demostrados. Todo lo contrario de lo que plantean el gobierno de Asturias (PSOE / IU) y el gobierno de Cantabria (PP), olvidando que el lobo está protegido en Europa, y en España. Por eso el TS anula sus decisiones de matar un número (en el fondo aleatorio) de ejemplares predeterminado para contentar a algunos posibles votantes escandalosos que no cumplen con sus obligaciones de proteger al ganado doméstico y cuidar sus negocios con sujeción a las normas.

Y esto que dicta el Supremo no se ve alterado por la Ley del Desperdicio (Ley 1/2025), porque la salida del Listado, con independencia de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre la decisión de las Cortes, no interfiere con los análisis efectuados por el Supremo, que se extienden a las nuevas y alocadas normas de Galicia, Cantabria, Asturias y La Rioja para poder volver a matar (2025). Es decir, que las reflexiones del Supremo se mantienen esté o no el lobo en el Listado, por ser especie de interés comunitario.

Y aquí sí que está la necesidad de que alguien enseñe a leer a los gobiernos asturiano y cántabro. No sabemos si será mucho pedir.

Ya no es que el Defensor del Pueblo hubiese acogido nuestra reclamación para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante las varias disposiciones que esa Ley del Desperdicio incorporó sobre el lobo, sino que el propio TS cuestionó cómo se podía manejar esa reversión de la protección en una ley de agricultura y de ese modo.

Y ahora llegan Marcos y Adrián a decir que cambian el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias (Decreto 23/2015) con un decreto (48/2026) que no cambia nada. Textualmente, se modifica una norma para dejarla como está. Quizás una tilde. Vean. Vivir para ver.

Pero no hay peor destino para la vida del lobo y para los intereses de tantos ciudadanos que el coincidir con analfabetos funcionales en gobiernos.