Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Reserva natural
Un estudio científico acaba con nuestro secreto mejor guardado
-¿A quién queréis engañar, Florentino?
-¿Perdón?
-Taba claru. Esta ye l’auténtica razón pola que venís equí tolos branos.
-¿Pero qué dices, Humberto?
-Y nós venga a facilitavos el viaxe, que si Alvia, que si tren directu…
-Pero…
-Ni pero ni manzano. Lo qu’había que facer yera despistar. ¡Estos periodistes…!
-¿Despistar?
-Sí. Pienso poner cartelos: "El semen bueno está en Cuenca". ¡Y toos pa Cuenca, hala! Y dexáisnos en paz.
-¿Pero por qué me hablas así, Humbertín? ¡Si llevo quince años veraneando aquí! Con mi mujer, los hijos y…
-Da igual con quién vengas, Floren, ¡tas n’inferioridá numérica!
-¿Perdona?
-Tengo’l doble d’espermatozoides. ¡Ahí lo pone!
-¿Y qué pasa, que ahora me vas a mirar por encima del hombro?
-Percima non, Floren. Yo mírote de frente, al detalle, al microscopiu.
-¿Pero qué me estás contando?
-Que venís equí a compartir mediu menú, pidiendo una tapa pa seis persones y bebiendo agua del grifu na terraza...
-¡Oye, oye…!
-Si tamos en Segunda, ye por despistar. ¿Entiendes? ¡Pero equí’l material ye de Primera!
-Relájate, Humberto, haz el favor.
-Claro, en Madrid respiráis dióxidu de nitrógeno y…
-¿Y aquí? ¿Qué respiráis aquí?
-Equí, nin se sabe, tamién te lo digo. Pero esi non ye’l tema.
-¿Entonces? ¿Cuál es el tema?
-La cosa ye qu’agora yá sabéis la información estratégica y esto yá nun hai quien lo pare.
-¿Qué dices?
-Que nun yera pa publicar, coño, yera casi secretu d’Estáu.
-¿Pero por qué?
-Porque yá nun hai quién vos eche d’equí. Venga a mercar cases. Venga a arrendar apartamentos. Venga a teletrabajar…
-Mira, tío, a mí tus neuras me dan igual. Yo me pienso quedar.
-Quédate. Podrás tener horru, dos vaques, un pumar, y hasta un nietu gaiteru. Pero…
-¿Qué?
-La denominación d’orixe téngola yo.
-¿Pero qué dices?
-Soi reserva natural. Vas poder empadronate pero equí’l Ferrari nun se hereda por aparcalu nel garaje.
-¡Puf! Mucho vacilar de espermatozoides y sois un desastre de natalidad, ¡la región más envejecida de España!
-Porque somos responsables, Florentino.
-Aquí hay más jubilados que gaviotas. Así que menos presumir…
-Porque nun vamos repartiendo excelencia asina porque sí. Hai qu’alministrar. Equí onde ponemos el güeyu…
-¡Anda, vete a dormir la siesta!
-Equí plántase la meyor semilla, Florentino. Ye algo científico.
-¡No seas pesado y déjame descansar!
-¿Pesáu yo? Lo que soi ye reserva natural. n
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