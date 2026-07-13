Paco González cambia el tono con Barbón

"Me voy a dirigir a mi amigo Barbón". Paco González, periodista asturiano de la cadena Cope, se marcó este fin de semana un "remember" con el presidente asturiano. El comunicador, con orígenes en Tineo, pidió a Barbón que le pidiese al consejero de Medio Rural (Marcelino Marcos) una solución para el problema de la invasión de gusanos en Folgueras de Cornás (Tineo). "Dile a tu consejero de Medio Rural que tenga algo de caridad. Somos pocos, en el Suroccidente no hay muchos votos, pero tenemos los mismos derechos", dijo González desde el estudio de la Cope. El tono utilizado por el periodista nada tuvo que ver con el empleado hace dos años. "Cuando hablen los mayores te callas la boca", le llegó a decir, tras un tuit del Presidente afeándole un comentario. Según pudo saber este plumilla, hubo quien intentó intermediar entre González y Barbón. Y parece que con cierto efecto.