Opinión
Toponimia, asturianu y una escuelina
Cada vegada más ayuntamientos y entidaes pásense pel forru la normalidá toponímica
El pasáu día 2 apaecía nel BOPA’l Decretu 47/2026, de 22 de xunu, relativu a la recuperación y afitamientu de la toponimia. La disposición vien a enmendar, derogándolu, el Decretu 98/2002, de 18 de xunetu. Esti, na regulación y normalización toponímica, fixábase únicamente nos topónimos de conceyos, ciudades y poblaciones, el nuevu vien a atender, además de tolo qu’abarcaba l’anterior, la toponimia menor (ríos, montes…).
Teóricamente, el nuevu instrumentu ye un pasu alantre na evitación de la deturpación y falsificación de la toponimia, tan habitual. "Deturpación y falsificación": como sabe cualquier persona de bona voluntá, el nome de los sitios ye’l que-yos vienen poniendo a llugares y entidaes los habitantes d’Asturies dende enantes de los romanos y dempués. Agora bien, por ignorancia, por presiones de l’Alministración central, por complexu aldeanu, por odiu al asturianu, vien produciéndose dende hai tiempu una deturpación y falsificación d’esos nomes, camudándo-yos lo que suene a asturianu.
Midida afayadiza, entós. Agora bien, el Gobiernu debería procurar qu’esi cuidáu que diz tener sea efectivu. De mano, modificando la interpretación que se vien faciendo del artículu 15 de la Llei 1/1998, poniendo per delantre’l nome castellanizáu del tradicional: "Los topónimos de la comunidad autónoma tendrán la denominación oficial en su forma tradicional", diz la Llei. Nesi sentíu, el mio amigu y secretariu xeneral del PAS, Xesús Cañedo Valle, y yo argumentamos al Gobiernu n’escritu de marzu de 2023.
En segundu llugar faciendo que se cumpla la normativa y evitando lo que ta pasando últimamente: cada vegada más ayuntamientos y entidaes pásense pel forru la normalidá toponímica y la Llei, inclusu dan marcha atrás.
Y, yá que tamos con escuelines, ¿qué tala una pa dellos comunicadores? Domingu 5 y llunes 6: "Entrenamiento del Real Oviedo en el Requesón". ¡Qué gochada!
Nun ye ignorancia, ye despreciu hacia l’asturianu. Si fuere inglés diben retorcigañar la llingua y el focicu hasta pronunciar daqué que sonase a inglés.
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