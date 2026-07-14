No es infortunio, es negligencia

Enrique Macián Cardete es ingeniero industrial y fue presidente de DuPont España y Portugal entre 2006 y 2016

Existen básicamente dos procesos inherentes a la actividad humana, de diferente génesis y diversas consecuencias, cuyo devenir puede acarrear graves desastres, catástrofes y tragedias:

1. Procesos inevitables, imprevisibles al cien por cien, fruto del azar y la naturaleza, en cuyo origen no existe control humano. Hablamos, por ejemplo, de graves incidencias climáticas, terremotos, caídas de rayos, mangas marinas, tornados, tsunamis, lluvias torrenciales súbitas e inesperadas.

2. Procesos conocidos con riesgos evitables, desarrollados y ejecutados completamente por el hombre. Se llevan a cabo en distintos medios y circunstancias. Entre los mas habituales:

–Procesos industriales: trabajos con productos químicos, nocivos, tóxicos, explosivos, inflamables, nucleares, mecánicos y eléctricos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, minería,etcétera.

–Construcción: viviendas, naves industriales, monumentos artísticos, embalses, barrancos, torrentes,arroyos, etcétera.

–Transportes: aéreos, navales, ferroviarios, terrestres.

El objetivo, en ambos casos, es prevenir y evitar accidentes y tragedias humanas, el cuidado del medio ambiente y la seguridad de la población circundante. La meta es CERO accidentes.

En el primer caso, de procesos inevitables (1), en la practica es muy difícil, en algunos casos, alcanzar estos objetivos, pero si se pueden minimizar notablemente las consecuencias. El terremoto de Venezuela viene, por desgracia, como anillo al dedo para comprender este evento. No se puede predecir la intensidad y cuando ocurrirá el terremoto, aunque se trate de una zona sísmica. Pero si se puede preguntar ¿que pasaría si ocurre? Y en consecuencia preparar los medios, instrumentos y maquinaria necesarios, el personal y los procesos adecuados para minimizar notablemente las consecuencias. Es la responsabilidad de las autoridades competentes.

Pero en el segundo caso (2), el propósito de tener cero accidentes es una obligación del líder de la empresa/organismo/institución. Sin embargo, cuando las tragedias ocurren hay la inclinación a pensar que se trata simplemente de accidentes inevitables, cuando la realidad es la opuesta.

Las tragedias en este caso, son el resultado de procesos de riesgo conocidos, que no han sido previamente bien estudiados,analizados y seguidos de la debida planificación, implementación, y seguimiento de las pertinentes recomendaciones y conclusiones.

Aquí no hay hados ni estrellas, ni furia de los dioses. Las tragedias y accidentes no son un infortunio sino negligencia y dejadez.

A este segundo caso, aquí viene como de molde, pertenece la reciente y dramática tragedia ferroviaria que ha dejado 46 muertos, decenas de heridos y familias destrozadas de por vida. También el actual desaguisado ferroviario a lo largo del país.

En estos casos de accidentes evitables, el éxito no consiste en gestionar la comunicación de los eventos cuando la tragedia ya ha ocurrido, con vericuetos, encrucijadas o razones disparatadas. Esto es simplemente un sonoro fracaso. El éxito esta en prevenir y evitar la tragedia.

El tema es demasiado serio para no ponerse en cuentas ni cuentos, refriegas, agravios y malentendidos. Entonces, ¿de que instrumentos disponen las empresas, organismos e instituciones para afrontar el asunto y trabajar hacia conseguir el objetivo de cero accidentes?

La dilatada experiencia en la empresa, algunas bicentenarias, el imparable avance de la tecnología y el aprendizaje de los errores, han permitido diseñar un adecuado sistema para que hoy sea posible establecer, trabajar y , en muchos casos conseguir, el objetivo de cero accidentes.

Actualmente existen millones de empresas y actividades, de todo tipo y riesgos por todo el mundo, que trabajan 24 horas al día durante prácticamente 365 días al año. ¿Como es posible que no existan múltiples y variadas tragedias y catástrofes cada día? ¿Que métodos se pueden usar para evitarlas?

Uno de los métodos usados en empresas que se relacionan con productos altamente peligrosos es la llamada "Gestión de Riesgos de Proceso" que procede del original inglés "Process Management System (PSM)". Por supuesto esta tecnología es trasladable a cualquier otra actividad aunque no use procesos peligrosos. Siempre existen riesgos de tipo mecánico (p.e, atrapamientos), eléctrico, caídas, resbalones, tropezones,etc

¿Y como se articula y se construye este método?

El punto critico, básico sobre el que se edifica es el compromiso y liderazgo de la dirección. El líder es el personaje que recibe las mayores ventajas, emolumentos, agasajos y consideración social cuando las cosas se desarrollan adecuadamente. Pero, al mismo tiempo, es el mayor responsable y deudor ante la organización y la sociedad cuando se tuercen. Es el primero que debe apartarse, o ser apartado, de su función por no haber sabido llevarla a cabo según su obligación y objetivos.

Explicar y desarrollar este método dada la limitada amplitud exigida en un articulo de estas características es, obviamente, imposible. Pero al menos, citaremos los elementos fundamentales y las columnas sobre las que asienta.

El líder no puede desarrollar el trabajo individual de todos y cada uno de sus empleados/as, sean decenas, cientos o miles de ellos. No se le paga para ello, pero sí es el responsable de la planificación, diseño, ejecución y seguimiento de las necesarias tareas y actividades. Ello a través de la delegación y control eficiente del desarrollo de las competencias de sus subordinados.

El sistema de Gestión de Riesgos de Proceso se asienta sobre tres columnas y 14 elementos:

1. Instalaciones: inspecciones de Seguridad de Pre-arranque, Integridad mecánica, Aseguramiento de la calidad y Gestión de cambios menores.

2. Tecnología: documentación de la Tecnología de Procesos, Procedimientos de Operación y Practicas seguras, Gestión de cambios en la tecnología, Análisis de Riesgos de Procesos.

3. Personal: entrenamiento y competencias, seguridad de los contratistas, Investigación e Informe de incidentes, Gestión de cambios de personal, Planes y respuestas a Emergencias, Auditorias.

"El sabio no deja las reglas de la suerte a la casualidad porque no existen ni la buena ni la mala suerte, solo la sabiduría y la estupidez" (Baltasar Gracián, "El arte de la prudencia").