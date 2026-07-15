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Opinión | En corto y por derecho

Arturo Román

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Queipo se mete en un pastizal con un Lamborghini

Acostumbrado a moverse en el barro político cuando la cosa se pone dura en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo Somoano quizás pensó que eso de meterse en un pastizal era coser y cantar. Pero el líder del PP asturiano sudó la gota gorda bajo un sol abrasador en el campo de Dagüeño, en Cangas de Narcea. Publicó en sus redes, con música tecnho-épica, una jornada yendo a la hierba, cumpliendo el reto de "conducir el Lamborghini". Pero que nadie piense mal, que el sueldo de parlamentario no da para tanto... La casa italiana también fabrica tractores, y es lo que aprendió a manejar. Jornada completa: arrejuntando hierba, empacando... y una buena merendola en familia. En camiseta de tirantes y con gorro de paja. Quizás falló en la música, y más que la electrónica al vídeo le iba como anillo al dedo el rock rústico de aquel gran hit casi olvidado: "Opá, yo viazé un corrá".

Queipo se mete en un pastizal con un Lamborghini

Queipo se mete en un pastizal con un Lamborghini / .

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