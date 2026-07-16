Opinión
La familia de la Fuente
Sobre la capacidad de la selección española para jugar en equipo, su principal virtud
La familia que cose unida…. Los seleccionados españoles en esta enorme Copa del Mundo de fútbol forman una familia, un equipo que hasta tiene miembros en la grada como Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Todo un fan.
Por eso, la selección francesa, el ogro del campeonato, a quien todo el mundo periodístico temía, pareció una banda. No como la de M Punto, no. Un grupo de estrellas que forman una pléyade sin conexión, muy buenos individualmente pero en conjunto, una banda.
En cambio, los De la Fuente (para los malos memes De la Suerte) son una familia de muchos hermanos, donde cada uno sabe a qué juegan los demás, del primogénito al benjamín. Alguno conserva aún cara de niño, su fuerza y vigor juvenil. Se entienden a la perfección. Es decir, una familia numerosa.
Luis de la Fuente parece el padre de una familia que come unida, que piensa unida… que juega unida. Desciendo de la unión de dos familias numerosas, de esas que ya no se llevan, donde cada uno se busca la vida pero confía en los demás, de los que en gran parte depende. Un equipo familiar. Aunque eso no es nuevo. Ya empezó a serlo con Luis y con Vicente, con Aragonés y con Del Bosque. Se defienden entre ellos, se conocen y siempre van hacia adelante (aunque jueguen tanto con el portero). Deschamps escogió a los mejores pero no los ha sabido combinar, entrelazar, apiñar, armonizar… "familiarizar". Un documental recuerda cómo Santiago Bernabéu cohesionaba a un Real Madrid campeón, donde cada jugador era como su hijo: les asesoraba en los negocios, les conducía hacia un futuro ya sin fútbol, les recomendaba hasta a afeitarse el bigote… Ahora toca lidiar con un grupo donde hay un director de juego que juega, Messi. Un habilidoso, un temible futbolista que puede cambiar un partido en unos minutos. Que se lo digan a los británicos. Pero es un equipo al que el fútbol español conoce bien. Pero que también conoce bien la familia De la Fuente.
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