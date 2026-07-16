Fernando Monreal es médico especialista en Urología

Estaba yo releyendo "Las confesiones de un pequeño filósofo", de Azorín (de quien me considero fiel admirador), cuando hablando de su tío Antonio -Antonio Martínez Soriano, quien fuera concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Yecla-, nos dice que "padeció del mal de piedra, al igual que Montaigne". Muchas fueron las personas ilustres que padecieron este mal, que no es otro que el de la presencia de los cólicos nefríticos o piedras en el riñón. Y, es que, se daba entre la gente adinerada de la época, pues sabemos que el exceso de consumo de carnes y cerveza lo ocasiona debido al aumento de las purinas –ácido úrico–, como le ocurrió a nuestro emperador Carlos I de España y V de Alemania, gran consumidor de ambos productos (se hizo traer a sus maestros cerveceros desde Alemania).

Quien haya pasado por el monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, habrá podido contemplar la silla con un artilugio que le permitía estirar y descansar la pierna con el fin de aliviar los dolores de gota, que, con frecuencia, también acompaña al "mal de piedra". Dicen que desde la ventana podía lanzar el sedal de su caña para pescar los peces que había en el estanque que se encontraba justo debajo de la misma. En fin, privilegios de ser emperador, aunque ya hubiera abdicado en su hijo Felipe II.

Michel de Montaigne heredó el "mal de piedra" de su padre. Lejos de hundirse, el francés dedicó páginas memorables de sus famosos "Ensayos" a describir el sufrimiento de sus cólicos. Decía que el dolor le recordaba que estaba vivo y, que ello humanizaba su existencia. Sin embargo, no fue esta la causa de su muerte, sino una amigdalitis severa con presencia de absceso periamigdalino que le impidió hablar, falleciendo en 1592 con 59 años.

Otro personaje ilustre que padeció de cólicos nefríticos fue Miguel Ángel –Michelangelo Buonarroti–, el genio del Renacimiento. Padeció cálculos recurrentes de ácido úrico durante gran parte de su vida adulta. Sufría tanto que llegó a obsesionarse con la anatomía de los riñones, y su médico personal, el famoso anatomista Realdo Colombo, lo trataba con remedios de la época con más o menos fortuna.

Insigne personaje sufridor del "mal de piedra" fue el científico Isaac Newton, quien en sus diarios registró haber expulsado piedras "del tamaño de un guisante". A los 84 años, Newton falleció debido a las severas complicaciones y al dolor extremo provocado por un enorme cálculo en la vejiga.

Benjamín Frankin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica tampoco se libró de esta penitencia. No sufrió de piedras en los riñones, pero sí de un cálculo de vejiga que, en su último año de vida lo dejó postrado en la cama, recurriendo al opio para mitigar el dolor por los espasmos –contracciones– vesicales debido a la inflamación y sangrado que dicha piedra –litiasis– ocasionaba.

Y, el mismísimo Napoleón Bonaparte sufrió un fuerte cólico de riñón en plena Batalla de Borodino (1812), lo que, según diversos historiadores pudo afectar a su concentración en la estrategia militar del combate. Décadas más tarde, su sobrino Napoleón III también sufrió el "mal de piedra", impidiéndole apenas sostenerse sobre su caballo durante la guerra franco-prusiana (1870). Éste, murió tras una operación quirúrgica para intentar extraer el cálculo. Posiblemente por una septicemia en el contexto de una insuficiencia renal crónica (uremia). Sucedió durante su exilio en Chislehurst (Inglaterra), con 64 años.

El "mal de piedra" ha sido históricamente una de las dolencias más democráticas y dolorosas de la humanidad. Antes de la medicina moderna y la aparición de la anestesia, padecer un cólico de riñón o una piedra en la vejiga era una auténtica tortura que afectaba tanto a reyes (Felipe II y el zar Pedro el Grande), papas (como Inocencio XI), científicos y artistas por igual.