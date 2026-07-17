Dos "hijas" nuestras

Una de las películas más intensas que pueden verse en plataformas es la holandesa Nuestras hijas (2025) de Mike Van Diem, interpretada en sus principales papeles por Thekta Reuten, Noorjte Herlar, Fedja Van Huet y Valentijn Dhaenes. Cuatro son los protagonistas porque dos serán las parejas implicadas en la trama. Cuyo nudo responderá a la siguiente y básica pregunta: ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar unos padres para salvar a un hijo? Ese límite o frontera será precisamente el que explore esta película, muy premiada en grandes festivales, pero que también, además del apuntado sacrificio paterno/materno, nos hablará del amor, de la amistad, de la lealtad y de las relaciones de pareja.

Abarcando, por tanto, toda una gama de complejos sentimientos en el marco familiar, compartido, de dos matrimonios perfectamente normales, al menos en apariencia. Modernos, divertidos, bien avenidos... pero en cuyo más profundo seno el accidente sufrido por sus dos hijas (ambas, hijas únicas) abrirá un ciclo de tensiones, dramas, controversias, enfrentamientos y reacciones en clave de supervivencia, egoísmo o traición, según se analice desde uno u otro matrimonio. Una película humana, profundamente humana y por lo mismo alejada de la mirada mas fría y científica que parecería exigir, en un principio, un tema tan grave como el de la muerte inducida por los familiares (una variante de la ley de eutanasia). Para reflexionar, en definitiva, en torno al valor de la vida y a ese otro valor con que debemos enfrentarnos a la muerte. Matizada aquí no como abrupto final, sino como vehículo generador de una nueva existencia.

Aunque esa noble idea, la de que del fin puede surgir un principio, no esté exenta de peajes. Porque alguien, en efecto, tendrá que pagar en Nuestras hijas un alto precio para que otros recuperen la felicidad que no mucho antes compartieron. Una película destacable, además de por su guión e interpretaciones, por su estilo, esa manera de situar a los personajes en escenarios desnudos, o con poco atrezzo. Desde las limpias terrazas que dan a las límpidas montañas hasta los limpios pero fríos pasillos de un hospital... Comprometida, interesante.