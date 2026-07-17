¿Necedad, ceguera o interés?

Los avisos de que lo estamos haciendo mal, rematadamente mal, en materia de reciclaje se suceden. La semana pasada publicaba LA NUEVA ESPAÑA un reportaje cuyos titulares decían: “Dónde se recicla más basura y dónde menos: ningún municipio asturiano cumple con el nivel exigido por la UE, que amenaza con una multa millonaria”. “Solo 16 concejos están por encima de la media regional, que se sitúa en el 24,3% de reciclaje, lejos del 50% que pide Bruselas”.

¿Y cuál es la solución que el Gobiernu tiene para cumplir con el medio ambiente y el futuro -aparte de enterrar la basura para gozo de futuros arqueólogos-, y de paso, satisfacer nuestras mismas normas, las de Europa? Pues ninguna. ¿Ninguna? Luego hablamos.

Del vertedero de Serín sobran anualmente unas 75.000 toneladas anuales de basura que ni es reciclable ni enterrable, el llamado CSR (combustibles sólidos recuperables). ¿Destino?

El procedimiento común para reducir ese porcentaje irreductible de basura es la incineración (se llama ahora, con un eufemismo, “valorización energética”), produciendo, al tiempo, energía. Galicia, Cantabria y País Vasco, nuestros vecinos, optan por quemar la basura. Aquí al lado, como quien dice. En el resto de España existen otras ocho incineradoras y Valencia estudia poner una planta de valorización en marcha. En Francia existen 126 incineradores, en Alemania, 121. Ahorro los datos del resto de Europa. Hace poco más de un mes, el Gobierno central lanzó la idea de construir 12 incineradoras de última generación, entre otras razones, para cumplir con las exigencias de la UE en materia de reciclaje. La parte del Gobiernu de IU puso el grito en el cielo; la otra parte, se plegó al grito y reculó.

Recentísimamente, PP y Foro presentaron en la Xunta una propuesta para crear una planta de ese tipo. La propuesta, naturalmente, fue derrotada.

(“Naturalmente”, lo advierten ustedes, no quiere decir que por su falta de sentido se rechazase la propuesta, sino que, dados los actores de nuestro parlamento, la propuesta iba a ser rechazada).

Volvamos al dato, la Unión Europea ha fijado como objetivo que, en 2035, menos del 10% de los residuos municipales termine en vertedero. Es decir, Asturies tiene menos de 10 años para pasar de su 76 % a ese 10%.

Bueno, les he mentido antes, el Gobiernu sí tiene una propuesta para cumplir con el medio ambiente y con Europa, y para evitar que ustedes, directa o indirectamente, paguen un pastón por la basura. Del 1 de xunetu: el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Derechos Ciudadanos: “El del CSR es un debate que hay que abordar. Se necesita más inversión pública y personal en el reciclaje. El CSR tiene que ser el menor posible, que tienda a cero, y luego habrá que ver qué hace Europa con el CSR y qué ideas tiene el movimiento ecologista”. ¿Más personal y más inversión pública? Faltaba más, es la receta para todo. Pero, en concreto, ¿para qué? ¿Habrá menos residuo no reciclable? ¿Por qué? Pero, sobre todo, la fantasía: “el CSR tiene que ser lo menor posible, que tienda a cero”. Que es la misma fantasía que deben tener todos los altos cargos de IU: “Queremos una gestión de residuos que tienda al residuo cero y eso no se está llevando a cabo”.

Hagan ustedes la traducción: que los ciudadanos no gasten, no consuman y no producirán residuos. En la práctica, siendo bondadosos: hablar por no hacer, por evitar el duro problema de la realidad y su abordaje, una muestra ejemplar de “pensamiento Alicia”.

Y ahora acaben de leer lo que dice el consejero: “[habrá que ver] qué ideas tiene el movimiento ecologista”. Es decir, no son los técnicos los que han de proponer, no son las decisiones de Europa o del resto de España a dónde habrá que mirar, no son los intereses de cada uno de nosotros, los ciudadanos, y de nuestros dineros lo que se debe atender, sino a los ecologistas.

¿Soy yo mal pensado y hablamos de pensamiento Alicia e ingenuidad únicamente o también de votos y votantes?

En fin, si la sociedad asturiana, responsable última del quehacer y del no quehacer político, no espabila en esta materia -y en otras por supuesto-, bien podrá dentro de un tiempo recitarse a sí misma aquellos dos versos finales del soneto de Quevedo:

De ayer te habrás de arrepentir mañana / Y tarde y con dolor serás discreta.