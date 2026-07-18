Opinión | La ciencia en un tuit
Reducción del colesterol: Un nuevo modelo de medicina preventiva
La tecnología de edición genética CRISPR se perfila como una de las mayores revoluciones biotecnológicas de nuestro tiempo. Su extraordinaria precisión y relativa sencillez hacen posible modificar de forma selectiva fragmentos del ADN. Permite así corregir mutaciones responsables de numerosas enfermedades y abre la posibilidad de intervenir antes de que aparezcan los primeros síntomas, impulsando un nuevo modelo de medicina preventiva.
Uno de sus avances más prometedores se dirige a las enfermedades cardiovasculares. Diversos ensayos clínicos han demostrado que la modificación de una única base del ADN en células del hígado reduce de forma significativa y duradera los niveles de colesterol en sangre, disminuyendo así uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.
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