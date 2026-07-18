Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Opinión | La ciencia en un tuit

Amador Menéndez

Amador Menéndez

Añádenos en Google

Reducción del colesterol: Un nuevo modelo de medicina preventiva

La tecnología de edición genética CRISPR se perfila como una de las mayores revoluciones biotecnológicas de nuestro tiempo. Su extraordinaria precisión y relativa sencillez hacen posible modificar de forma selectiva fragmentos del ADN. Permite así corregir mutaciones responsables de numerosas enfermedades y abre la posibilidad de intervenir antes de que aparezcan los primeros síntomas, impulsando un nuevo modelo de medicina preventiva.

Uno de sus avances más prometedores se dirige a las enfermedades cardiovasculares. Diversos ensayos clínicos han demostrado que la modificación de una única base del ADN en células del hígado reduce de forma significativa y duradera los niveles de colesterol en sangre, disminuyendo así uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
  2. Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
  3. El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
  4. Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias
  5. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  6. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  7. Tromba de agua en Llamera (Cangas del Narcea)
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas

Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana

Los autobuses eléctricos ya acceden al Hospital Monte Naranco tras el desmontaje del arco de acceso al recinto

Los autobuses eléctricos ya acceden al Hospital Monte Naranco tras el desmontaje del arco de acceso al recinto

El Sporting ultima el fichaje de Alejo Sarco

El Sporting ultima el fichaje de Alejo Sarco

Queipo (PP) propone al Gobierno regional “deflactar el IRPF para todos los asturianos” y facilitar las deducciones

Queipo (PP) propone al Gobierno regional “deflactar el IRPF para todos los asturianos” y facilitar las deducciones

Corvera renueva el servicio de asesoramiento al emprendedor en el Coworking de Parque Astur

Corvera renueva el servicio de asesoramiento al emprendedor en el Coworking de Parque Astur

Las estrellas asturianas de la radio opinan antes de la final del Mundial

Las estrellas asturianas de la radio opinan antes de la final del Mundial

Talleres del Conde, una "fábrica cultural" para "toda Asturias" desde Langreo: "Está siendo un éxito"

Talleres del Conde, una "fábrica cultural" para "toda Asturias" desde Langreo: "Está siendo un éxito"

VÍDEO: La porra porra para la final del Mundial de los asturianos que reinan en el deporte en la ondas

Tracking Pixel Contents