Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

¡Enhorabuena!

Cuando escribo este billete aún no ha empezado el partido del año, tal vez de la década. Tanto España como Argentina tienen argumentos futbolísticos sobrados para ganarlo a lo gran campeón. Son obvias mis preferencias, pero en el fondo del fondo el desenlace no tiene tanta importancia: los dos equipos han ganado ya, uno contra Francia y otro contra Inglaterra, en partidos soberbios, mostrando su particular genio y su respectivo modo de entender la idea de equipo. Con todo lo visto, si fuera una partida de ajedrez yo daría tablas, pero en fútbol no vale, claro. Y luego está la magia, que habitualmente se simula en las finales mediante efectos visuales y corales. En este caso la magia se ha anticipado y ha sido verdadera, no se puede dar otro nombre a la foto de Messi con el bebé Lamine Yamal el 31 de octubre de 2007. Así que, haya pasado lo que haya pasado, ¡enhorabuena!

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  3. Sergio Finca, el asturiano que interpretará el himno de España en la final del Mundial: “Es una gran oportunidad para nuestras vidas
  4. Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
  5. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
  6. La compleja situación de una departamento clave del Principado: la prolongación de la baja de la consejera de Derechos Sociales abre la puerta a cambios
  7. ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación
  8. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor

¡Enhorabuena!

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

En Villaviciosa todos reman con España: "Se puede ganar, están jugando bien"

En Villaviciosa todos reman con España: "Se puede ganar, están jugando bien"

Cultura supervisa una obra en San Bernardo con restos arqueológicos

Cultura supervisa una obra en San Bernardo con restos arqueológicos

Ambiente en Siero ante la final del Mundial

Las Cuencas, a tope con la Roja: "Este partido es lo máximo"

Las Cuencas, a tope con la Roja: "Este partido es lo máximo"

Sergio Llera se impone a Enrique Rodríguez Nuño en la primera vuelta de las primarias del PSOE, que descabalgan a Almudena Cueto

Sergio Llera se impone a Enrique Rodríguez Nuño en la primera vuelta de las primarias del PSOE, que descabalgan a Almudena Cueto

Grado se vuelca con España en la carpa instalada en El Charcón: "Vamos chavales, hay que ganar"

Grado se vuelca con España en la carpa instalada en El Charcón: "Vamos chavales, hay que ganar"
Tracking Pixel Contents