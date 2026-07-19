Opinión
¡Enhorabuena!
Cuando escribo este billete aún no ha empezado el partido del año, tal vez de la década. Tanto España como Argentina tienen argumentos futbolísticos sobrados para ganarlo a lo gran campeón. Son obvias mis preferencias, pero en el fondo del fondo el desenlace no tiene tanta importancia: los dos equipos han ganado ya, uno contra Francia y otro contra Inglaterra, en partidos soberbios, mostrando su particular genio y su respectivo modo de entender la idea de equipo. Con todo lo visto, si fuera una partida de ajedrez yo daría tablas, pero en fútbol no vale, claro. Y luego está la magia, que habitualmente se simula en las finales mediante efectos visuales y corales. En este caso la magia se ha anticipado y ha sido verdadera, no se puede dar otro nombre a la foto de Messi con el bebé Lamine Yamal el 31 de octubre de 2007. Así que, haya pasado lo que haya pasado, ¡enhorabuena!
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