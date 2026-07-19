Un juicio rápido

–¿Tan mal te caigo?

–Mucho.

–¡Pero si nun me conoces!

–Nin ganes. Cáesme mal.

–¿Por?

–Namás vete.

–Pero yo…

–Nun yes tu, ye mi cerebro.

–¿Cómo?

–La primer impresión ye lo que cuenta. Nun hai nada que facer.

–¿Serán prejuicios?

–Seralo guapamente. Pero nun te soporto, chaval.

–¿Y si te demuestro que soi maraviyosu?

–Nun pierdas el tiempu, en serio. El sesgo de confirmación…

–¿El qué, ho?

–Faigas lo que faigas vas paeceme un gilipollas.

–¿Y si te invito a…?

–Bona gana tienes de gastar perres…

–Eso ye una coraza.

–¿El qué?

–Pensar mal, nun create espectatives...

–Que te pires.

–¿Pero nun me das una oportunidá?

–Yes un carapijo, ta decidío.

–Pero…

–El mi cerebro se enroca con muncha facilidá.

–¿Y si…?

–Nin lo intentes. Cada vez me caes peor.

–¿Yes así con tol mundo?

–Qué va. Pero tu cáesme mal.

–Puedo ser adorable.

–Alegrándome. ¡Chao!

–¿Pero por qué m’eches? ¡Nin siquiera me conoces!

–Lo siento, tío, hai coses que nun se pueden disimular y…

–¿El qué, ho?

–Nun sé, tien que ver colo qu’irradiamos y tu…

–¿Qué?

–Irradies gilipollez, qué quies que te diga.

–Dime que me amas, aunque sea mentira.

–¿Ves? ¡Gilipollas integral! Namás vete, chaval. Tengo un ojo que…

–¿Ojo de halcón?

–¿Ves? ¡Yes tuntu tuntu tuntu! ¡Sabíalo yo!

–Vaya por Dios.

–Nun falla. Namás vete. Anque nun abrieres la boca. Pero… ¡puf!

–¿Pero tan feu soi?

–Nun tien que ver cola guapura. Hai coses que…

–¿Qué pasa, que me vas a estigmatizar por llevar tatuajes?

–¿Lleves tatuajes?

–¿Quies comprobalo?

–¡Buo! ¡Qué pereza! De verdá… Caso cerrado. ¡Pírate yá!

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