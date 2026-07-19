Opinión
Messi
Como he tenido el privilegio de ver jugar a Di Stéfano recuerdo bien sus largos últimos años, cuando pasó de delantero centro a centro delantero, la posición hoy de Messi, retrasada para arrancar desde donde ver la jugada completa, pisando lo justo el área grande pero no la chapa ardiente de la pequeña, en la que cuenta sobre todo el último estirón, el plus de fuerza que se pierde al pisar la treintena. Su buena forma para el diseño y para la ejecución en el penúltimo trámite, como también para el lanzamiento, ese Messi fuera del círculo de mayor peligro es, paradójicamente, el mayor peligro para España. Harían bien en no dejarle hacer su juego, en el que su bien ganado carisma de mejor jugador de la historia también juega. ¿Cómo perderle el respeto guardándole el respeto? Por ahí va la cosa, creo, pero no se cómo se hace, claro. Para saberlo le pagan a Luis de la Fuente.
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