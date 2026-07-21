La poderosa fuerza del estilo

Lo decisivo es la victoria, pero lo más importante es el estilo. España ha mostrado urbi et orbi el suyo, una idea del orden que aúna paciencia y decisión. Una mezcla de punto de cruz y balonmano, de posesión a toda costa, hasta agotar al más paciente, y capacidad para penetrar a cada tanto sin romper el estilo, o sea, en equipo. Incluso la expulsión de Enzo Fernández, un momento clave, ha sido efecto de lo mismo: bajo una fuerte tensión no hay quien aguante al adversario moviendo a su aire el abanico. Una vez bien sujeto Messi, Argentina se bloqueaba en su propio abigarramiento. El resto ha sido efecto de una ley: la estadística (de disparos), confiando en ella sin perder los nervios. Como dice un gran empresario oriundo de Asturias, Manuel Corripio, no hay muro que aguante un golpe al día. España, en su mejor versión, ha dado una valiosa lección a un mundo que chapotea en el caos.