Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Opinión | Corrupción

Matías Vallés

Matías Vallés

Añádenos en Google

Zapatero está perdido

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado / Eduardo Parra / Europa Press

Zapatero está perdido, tal vez no sea la forma más elaborada pero sí la más breve de exponerlo:

Está perdido en tanto que se ha hundido su defensa penal, el último dique de contención. Ahora mismo, el juicio en la Audiencia Nacional está casi garantizado, y nadie se atrevería a descartar una condena.

Conviene recordar como en Aldama que los Julitos no necesitan "aportar pruebas". Ellos mismos demuestran los hechos, al haber sido elegidos por el expresidente del PSOE para una maniobra espeluznante.

Está perdido, y ahí nos duele, como causa perdida. El único presidente del Gobierno sin corrupción en su gabinete llama según los implicados desde un teléfono oculto, selecciona cuidadosamente a un testaferro, camufla las comisiones en sociedades instrumentales, intenta desligarse en lo personal. Hay pocos corruptos del amplio mapa nacional que presuntamente hayan recurrido con tanta intensidad al manual completo de ‘Uno de los nuestros’.

Está perdido como brújula del PSOE, después de haberle ganado a Sánchez las elecciones de 2023, ahora se sabe que en agradecimiento a muy poco presuntas compensaciones económicas. El daño moral a la izquierda se agrava al desnudar el regalo a Plus Ultra por parte del consejo de ministros de 53 millones de euros no devueltos, y que según la investigación fueron desviados de inmediato al lavado de capitales a gran escala.

Está perdido en cuanto a desorientado, desligado de sí mismo. Avergüenza imaginarlo cubierto de joyas millonarias que marcan un antes y un después, esbozando una excusa en el jardín de su lujosa residencia tras la imputación, declarando balbuceante ante el juez, confiado en sus Julitos como si Aldama no hubiera existido nunca.

Está perdido y no cabe descartar el riesgo de que arrastre en su perdición a quienes le han defendido con tanto celo. No solo los portavoces que cuentan sus intervenciones por mentiras, sino quienes hoy acusan ¡desde la izquierda! a los Julitos de no haberse mantenido callados, de incumplir la sagrada ‘omertà’. No entienden que a la gente le disguste ir a la cárcel, incluso en nombre de alguien tan agradable como Zapatero.

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  3. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días
  4. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina
  6. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  7. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  8. Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España: 'Partido perfecto en el día perfecto

Los hosteleros asturianos cargan contra la ley antitabaco, que prohibirá fumar en las terrazas: "Es desproporcionada, poco eficaz y afectará al turismo"

Los hosteleros asturianos cargan contra la ley antitabaco, que prohibirá fumar en las terrazas: "Es desproporcionada, poco eficaz y afectará al turismo"

Evacuado desde El Musel a Jove un pescador que sufrió un golpe cuando faenaba en alta mar al bonito

Evacuado desde El Musel a Jove un pescador que sufrió un golpe cuando faenaba en alta mar al bonito

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortafiambres eléctrico que garantiza los mejores resultados: con ajuste individual del ancho de corte hasta 23 milímetros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortafiambres eléctrico que garantiza los mejores resultados: con ajuste individual del ancho de corte hasta 23 milímetros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente aspirador de mano más barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente aspirador de mano más barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartén y olla de aluminio más barato del mercado: con revestimiento antiadherente

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartén y olla de aluminio más barato del mercado: con revestimiento antiadherente

El cine al aire libre de Corvera continúa con una proyección en Trasona

El cine al aire libre de Corvera continúa con una proyección en Trasona

Cangas de Onís aprueba un presupuesto de 8,9 millones para este año, con rebaja del IBI y 1,1 millones para inversiones

Cangas de Onís aprueba un presupuesto de 8,9 millones para este año, con rebaja del IBI y 1,1 millones para inversiones

Multas de 200 euros en las últimas horas a conductores en las principales ciudades por la música: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multas de 200 euros en las últimas horas a conductores en las principales ciudades por la música: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Tracking Pixel Contents