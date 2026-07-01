Opinión
La guerra perfecta
Desde el punto de vista del ominoso y malvado genio de la guerra, la que enfrenta a USA e Irán es demasiado perfecta como para ponerle fin. Siendo cualquier guerra, entre otras cosas (no se si sobre todo) un gran negocio, la caja registradora del sistema, quiero decir, de quienes mandan en él, no deja un solo día de funcionar: riadas de dinero para las petrolíferas, beneficiadas por la subida de precios que origina el infarto en el estrecho de Ormuz; riadas para la especulación financiera, para la que la incertidumbre es siempre el medio de vida; riadas para la industria de armamento, por consumo de material y por añadir justificación al ciclo armamentístico; riadas (eran ya 300.000 millones de dólares en el preacuerdo) para financiar la reconstrucción. Pero, ¿a quién se le puede ocurrir pararla, con lo bien que nos va a todos?, pensarán los beneficiarios, o sea, los amos del cotarro.
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