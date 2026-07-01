La expresión "tirar de la manta" está a punto de cristalizar en género literario. El momento delictivo de la política española convierte la "vía Aldama" en una tentación para los corruptores y una pesadilla para los políticos investigados por corrupción. Julio Martínez Martínez, supuesto testaferro y amigo de Zapatero, ha decidido seguir el camino de la delación, pero su testimonio, que contradice la versión del expresidente del Gobierno en el "caso Plus Ultra", deberá completarlo con pruebas que hagan fiable su intención de colaborar con la justicia. Igual que pasó con Aldama. Existe una vieja máxima judicial en la que los testigos cuentan la historia, pero son los documentos los que hablan.

Primero vienen los desmentidos, luego las apelaciones a conspiraciones inverosímiles y, finalmente, algunos deciden que el silencio ya no compensa. Es entonces cuando la realidad empieza a abrirse paso. José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negado su participación en el rescate de la aerolínea y del que aún seguimos esperando aclaraciones sobre las joyas, afronta ahora uno de esos momentos. Si el delator aporta pruebas relevantes—además de ratificar ante el juez que su amigo medió en el rescate millonario y recibió por ello una comisión junto con las mordidas que dicen los empresarios venezolanos—, el cerco se estrechará aún más. "Era Zapatero el que marcaba los pasos a seguir", confiesa Julio Martínez Martínez, al que por algo llaman "Julito". "Julito" no parece el cabecilla de una trama de interlocución de esta envergadura teniendo al lado un expresidente tan conectado.

Vaya por delante que una investigación judicial no equivale a una condena y toda persona conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. Pero también es verdad que, en política, el desgaste comienza mucho antes de que concluyan los procedimientos. Y "Plus Ultra" simboliza desde el principio la sospecha de que determinadas decisiones públicas pueden responder a intereses insuficientemente explicados.