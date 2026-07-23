Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Opinión

Francisco García

Francisco García

Añádenos en Google

Diamantes y hormigón armado

La milonga televisiva de Rodríguez Zapatero en TVE

Hay que quitarse la gorra ante Zapatero. El hombre maneja una habilidad sobrenatural para asomarse a la televisión pública, soltar una milonga catedralicia con cara de no haber roto un plato y despedirse como el del anuncio del Profidén. Su actuación de ayer en TVE supuso un ejercicio antológico de escapismo: ante el espinoso asunto de las joyas, el prócer del pacifismo no despeinó un solo pelo de su ceja legendaria.

En un país donde el personal entierra la nómina en la hipoteca y la cesta de la compra, el apóstol del «talante» viene a hablarnos de orfebrería diplomática con una condescendencia que roza el descaro. Hay que tener los arrestos de mármol para encarar el tema de los collares con sonrisa de seminarista: «Pero tontorrones, ¿cómo os vais a preocupar por unos pedruscos si lo importante es la paz mundial?».

Para ZP, las joyas no suponen sospecha, ni lujo, ni un marrón impresentable. En su convento de Calcuta, los diamantes son simples daños colaterales de su infinita bonhomía, amuletos de la concordia universal. Da igual lo turbio que pinte el asunto: él te clava la mirada de cervatillo, te suelta dos frases huecas envueltas en celofán lírico y pretende que te vayas a la cama tranquilo, a contar ovejitas.

Basta de insultos a mano armada a la inteligencia de cualquiera que pague impuestos. Resulta escandaloso que Zapatero se asome al plató sin remordimientos, convencido de que su cinismo resulta creíble. Al final, lo único verdaderamente irrompible de este barullo no son los diamantes, sino el pedazo de cemento armado en el que el tipo ha esculpido tanta jeta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
  2. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  5. Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
  6. Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
  7. Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
  8. El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios

María Pérez, abogada, en el pregón de las fiestas de Sama: "Un reconocimiento al comercio y la pequeña empresa, traen prosperidad y vida a las calles"

María Pérez, abogada, en el pregón de las fiestas de Sama: "Un reconocimiento al comercio y la pequeña empresa, traen prosperidad y vida a las calles"

Diamantes y hormigón armado

La Bienal Climática reivindica el conocimiento compartido como motor para revitalizar el medio rural: "La cultura no puede fosilizarse"

La Bienal Climática reivindica el conocimiento compartido como motor para revitalizar el medio rural: "La cultura no puede fosilizarse"

Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

La Asociación Nora es "segunda casa, lugar de encuentro" y faro "que orienta y apoya a las familias" desde Siero

La Asociación Nora es "segunda casa, lugar de encuentro" y faro "que orienta y apoya a las familias" desde Siero

El PSOE tilda como "coyuntural" que Asturias sea la región del Noroeste con menos dinero en inversión por habitante e IU reclama "dejar de ser la hermana pobre"

El PSOE tilda como "coyuntural" que Asturias sea la región del Noroeste con menos dinero en inversión por habitante e IU reclama "dejar de ser la hermana pobre"

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

La revisión oftalmológica de la Fundación Fernández-Vega en la Asociación Nora de Siero, en imágenes

La revisión oftalmológica de la Fundación Fernández-Vega en la Asociación Nora de Siero, en imágenes
Tracking Pixel Contents